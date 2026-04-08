[헤럴드경제=장연주 기자] 구독자 62만명을 보유한 일본의 인기 유튜버 제파가 26세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

지난 6일 제파의 X(엑스)를 비롯한 공식 채널에는 “갑작스러운 부고를 전하게 되어 죄송하다. 제파가 갑자기 세상을 떠났다. 갑작스러운 부고에 본인을 대신해 사과드린다”는 내용의 공지가 게재됐다.

제파 측에 따르면, 장례 절차는 친족들만 참석한 가운데 치러졌다.

제파 측은 “고인이 생전에 받으셨던 두터운 우의에 깊이 감사드린다”고 전했다.

1999년생인 제파는 2022년 4월 유튜브 채널을 개설한 뒤 불과 반년 만에 15만명의 구독자를 확보했다. 음주 라이브 방송 중 팬들과 소통하는 콘텐츠로 인기를 모았다.

그는 한때 채널 운영을 중단했지만 2024년부터 활동을 재개했고 올 3월에는 새로운 유튜브 채널을 개설하며 활동에 박차를 가해왔다.

그런데 신규 채널 개설 후 약 일주일 만에 갑자기 사망하면서, 더욱 큰 충격을 주고 있다.

예상치 못한 부고에 제파와 함께 3인조 유튜브 그룹으로 활동했던 타무라카에, 모르겐 등 동료들은 깊은 애도의 뜻을 표했다.

제파의 구체적인 사망 원인은 현재까지 밝혀지지 않았다.