[헤럴드경제=윤창빈 기자] 공공기관 임직원들의 승용차 이용을 홀짝제로 제한하는 공공 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 오전 서울 종로구 정부서울청사 차량 출입구에서 관계자가 출입제한 차량 번호를 부착하고 있다. 이번 조치는 중동 전쟁 이후 원유 수급 불안에 대응해 에너지 절약을 강화하는 차원이다.
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-04-07 11:26:24
[헤럴드경제=윤창빈 기자] 공공기관 임직원들의 승용차 이용을 홀짝제로 제한하는 공공 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 오전 서울 종로구 정부서울청사 차량 출입구에서 관계자가 출입제한 차량 번호를 부착하고 있다. 이번 조치는 중동 전쟁 이후 원유 수급 불안에 대응해 에너지 절약을 강화하는 차원이다.
‘韓기업 새 역사’ 깜짝 실적에 ‘20만전자’ 회복…코스피 5590선 ‘터치’ [투자360]
7일 오전 9시 30분 기준 코스피 지수는 전장 대비 142.54포인트 오른 5592.87을 기록, 장 초반 상승폭을 확대하며 5590선을 터치했으며, 삼성전자 등 반도체 대형주를 중심으로 시가총액 상위 종목이 강세를 기록하는 가운데 개인 매수세가 지수를 끌어올리는 흐름이다.
“버스서 20대女 성폭행”…‘연예계 퇴출’ 개그맨, 재판중 빵 판매·호객행위 ‘논란’
[헤럴드경제=장연주 기자] 성폭행 혐의로 재판을 받고 있는 일본의 유명 개그맨 사이토 신지(43)가 연예계에서 퇴출된 뒤 재판이 진행중인 상태인데, 길거리 영업 및 호객행위까지 하고 나서 여론의 뭇매를 맞고 있다. 6일 여성자신, 조세지신 등 현지 매체에 따르면, 사이토는 지난 달 말 도쿄 요요기 공원에서 열린 페스티벌에서 독일 전통빵 바움쿠헨을 판매했다. 사이토는 밝은 표정으로 호객 행위를 했으며 사진 촬영과 사인 요청에 응한 것으로 전해졌다. 또 시민들의 사진 촬영과 사인 요청에도 응하는 등 연예계 활동 당시와 다름없는 태도를 보였다는 목격담이 나왔다. 조세지신에 따르면, 그의 바움쿠헨 가게에서 제품을 구매한 한 고객은 “사이토는 매우 활기차게 행동했다”며 “재판 중이라는 느낌을 전혀 주지 않을 정도로 밝았다”고 말했다. 이 고객은 이어 “그에게 왜 그렇게 열심히 하는지 물어보니 ‘이제 난 하층이다. 바닥에 내가 있다’고 자조했다”고 전했다. 하지만 성범죄 후 자신을 ‘하층’으로
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하