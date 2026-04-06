[헤럴드경제=나은정 기자] 성폭행 혐의로 재판을 받고 있는 일본 유명 코미디언 사이토 신지가 공원에서 길거리 판매에 나선 근황이 전해져 이목을 끌고 있다.

일본 매체 ‘여성자신’은 지난 4일 사이토가 도쿄 요요기 공원에서 독일 전통 빵인 바움쿠헨을 판매하고 있다고 보도했다.

매체는 목격자들을 인용해 그가 특유의 밝은 태도로 손님들과 기념사진을 찍고 사인 요청에 응하는 등 적극적으로 호객에 나섰다고 전했다. 하지만 그의 노력에도 노점은 비교적 한산한 분위기였던 것으로 전해졌다.

일본의 유명 MC 아리요시 히로이키는 최근 한 라디오 방송에서 사이토가 공원에서 빵을 팔고 있는 모습을 목격했다며 “동료였지만 말을 걸기 어려워 멀리서 사진만 찍었다”고 언급하기도 했다.

사이토는 2024년 7월 도쿄 신주쿠구 인근 촬영을 위한 로케이션 버스 안에서 출연자인 20대 여성을 성폭행한 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.

사이토 측은 “상대방의 동의가 있었다고 생각했다”며 무죄를 주장하고 있으나, 피해자는 법정에서 구체적인 피해 사실을 증언했다.

피해자는 법정에서 “사이토가 내게 ‘연예인이랑 술 마셔본 적 있느냐’고 물었다”며 “정말로 굴욕적이고 무서웠다”고 토로했다. 아울러 사건 당시 보복 우려와 함게 촬영에 지장을 줄 수 있다는 생각에 저항하기 힘들었다면서, 2500만엔(약 2억3000만원) 상당의 합의금을 거부하고 엄벌을 요구한 것으로 전해졌다.

사건 이후 사이토는 소속사와의 계약이 해지돼 사실상 연예계에서 퇴출된 상태다. 그는 과거에도 두 차례 불륜 스캔들로 논란에 휩싸인 바 있다.