- 약 35만㎡ 학산근린공원 연계 조경 및 특화 커뮤니티 시설 공개

- 12개 동 총 1,455가구 규모… 입주자 의견 수렴 후 본격 입주 돌입…

한신공영이 경북 포항시 북구 학산동 일원에 조성하는 ‘학산 한신더휴 엘리트파크’의 입주자 사전점검 행사를 마쳤다. 3일간 진행된 이번 행사에는 다수의 입주 예정자가 방문해 세대 내부 및 단지 공용 시설의 시공 상태를 점검했다.

해당 단지는 지난 3월 준공된 약 35만㎡ 규모의 학산근린공원과 맞닿아 있다. 공원 내에는 체육센터, 어린이 놀이터 등이 조성됐으며, 단지 내부의 야외 조경 공간과 공원이 이어지는 동선으로 설계됐다. 지상에는 차량 통행을 제한하고 조경수를 배치했다.

전용면적 84㎡ 타입은 4Bay 판상형 설계가 적용됐으며 팬트리 등 수납공간이 구성됐다. 전용면적 107㎡ 타입은 맞통풍 구조와 함께 별도의 드레스룸이 마련됐다.

단지 내 지하 1층에는 교육 특화 커뮤니티 시설인 에듀클럽이 조성됐다. 해당 공간은 스터디룸, 독서실, 온라인 학습실 등으로 나뉘어 운영된다. 단지 내에는 종로M스쿨이 입점해 입주민 자녀를 대상으로 한 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

에듀클럽 외에도 단지 내에는 보육 시설인 키즈클럽, 피트니스센터와 실내골프장 등이 포함된 클럽더휴, 다목적실 및 휴게실이 있는 시니어클럽 등 연령대별 커뮤니티 시설이 배치됐다.

단지 주변으로는 대형 마트와 전통시장, 영화관 등 상업 시설이 위치한다. 우현도시숲, 영일대해수욕장 등 자연환경이 인접해 있으며 KTX 포항역과 7번 국도 등 광역 교통망 이용이 가능하다. 인근 지역에는 향후 데이터센터 구축 등 개발 일정이 예정되어 있다.

한신공영 측은 이번 사전점검에서 접수된 입주민의 의견을 수렴해 시설 마감 및 단지 환경 조성을 완료하겠다는 방침이다.

학산 한신더휴 엘리트파크는 지하 4층~ 지상 35층, 12개 동, 전용면적 75~114㎡ 규모의 총 1,455가구로 구성되며, 사전점검 일정을 마친 뒤 본격적인 입주를 시작할 예정이다.