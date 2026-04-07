국비지원 교육으로 창업 역량 강화

서대문여성새로일하기센터가 문화콘텐츠 분야에서 AI 기술을 활용한 창업 역량을 갖춘 여성 인재 양성을 위해 ‘문화콘텐츠 분야 AI 기술 기반 창업가 양성과정’ 수강생을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육 과정은 성평등가족부와 서울시 지원으로 운영되는 직업교육훈련 프로그램으로, 경력단절여성을 포함한 여성 구직자들이 창업 시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 특히 최근 급변하는 디지털 콘텐츠 시장 환경에 맞춰 AI 기술과 마케팅을 결합한 실무 중심 교육이 제공되는 것이 특징이다.

교육 대상은 창업을 희망하는 여성 구직자로, 총 20명을 선발할 예정이다. 교육은 오는 5월 20일부터 8월 14일까지 진행되며, 서대문여성새로일하기센터에서 운영된다.

프로그램은 문화콘텐츠 분야를 중심으로 ▲AI 활용 콘텐츠 제작 ▲디지털 마케팅 전략 ▲브랜딩 및 사업 기획 ▲창업 컨설팅 등 창업 전 과정에 필요한 핵심 커리큘럼으로 구성됐다. 이를 통해 참가자들은 단순 이론 교육을 넘어 실제 창업에 적용 가능한 실무 역량을 체계적으로 갖출 수 있도록 지원받는다.

수강 신청은 온라인 접수 후 센터 방문 및 서류 제출, 인터뷰 과정을 거쳐 최종 선발되는 방식으로 진행된다. 모집 마감은 5월 11일까지이며, 교육비는 전액 무료로 제공된다.

서대문여성새로일하기센터 관계자는 “이번 과정은 AI와 문화 콘텐츠, 마케팅을 결합한 창업 교육으로 여성 구직자들의 실질적인 취ㆍ창업 경쟁력 강화를 목표로 한다”며 “창업을 준비하는 여성들에게 실질적인 도움이 되는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

자세한 사항은 서대문여성새로일하기센터 취업지원팀으로 문의하면 된다.