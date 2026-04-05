[헤럴드경제=이원율 기자]애니메이션 ‘슬램덩크’의 배경지 중 한 곳이 있는 것으로 유명한 일본 가나가와현 가마쿠라시가 ‘오버투어리즘’(Overtourism)으로 인해 부담을 겪고 있다.

다만, 이번에는 ‘슬램덩크’ 때문만은 아닌 것으로 보인다.

가마쿠라를 주요 촬영지로 둔 한국 드라마, ‘이 사랑 통역 되나요?’의 팬들이 몰리고 있다는 것이다.

아사히신문은 지난달 31일 “가마쿠라는 이미 오버투어리즘과 맞서고 있지만, 한국 드라마로 인해 또 하나의 과밀 관광 명소을 떠안게 됐다”고 전했다.

지난 1월 넷플릭스를 통해 공개된 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 가마쿠라를 주요 촬영지 중 한 곳으로 뒀다.

이 작품은 일본과 함께 이탈리아, 캐나다 등 다양한 국가를 배경으로 촬영했다.

이 가운데 특히 고쿠라쿠지역과 고료신사 일대에서 찍은 장면이 인기를 얻으며 한국과 함께 미얀마, 인도네시아 등 해외 관광객의 방문이 크게 늘어난 것으로 알려졌다.

다만, 드라마에 등장하는 장소 중 일부는 일반 주택가 인근 철도 건널목에 있기에 관리 당국도 난감해지고 있다. 비교적 한적했던 지역에 관광객이 몰리며 소음, 교통 혼잡, 무단 촬영과 쓰레기 투기 등 주민 피해가 있을 수 있다는 것이다.

이와 관련, 영국 매체 파이낸셜타임스는 일부 관광객의 무질서한 행동이 이어져 일본 사회관계망서비스(SNS)에서는 오버투어리즘을 넘어 ‘칸코 코카이’(관광객 공해)라는 표현까지 나올 정도라고 전했다.

오버투어리즘이라는 말 자체도 관광지에 관광객이 과도하게 몰리며 현지인 등이 원치 않는 피해를 보는 현상을 의미한다.

지난해에는 홍콩에서 온 어린이가 가마쿠라시 에노시마의 건널목에서 전동차와 접촉하는 사고가 있었다.

닛케이는 “방일 외국인이 증가하는 가운데 외국인들에게 선로 건널목이 익숙하지 않은 점”을 잇단 사고 발생의 원인으로 꼽기도 했다.

이에 일본 정부는 여러 언어로 출입 금지를 호소하는 포스터 등을 건널목이나 역에 게시하고, 철도 사업자를 상대로 이를 알려나가는 방침을 세우기도 했다.

일본을 찾는 관광객이 급증하면서 일부 시설의 경우 이중 가격제를 도입하는 지자체도 늘고 있다.

당장 일본의 수도인 도쿄 인근의 가나가와현 오다와라시에 있는 오다와라성 천수각은 이중 가격제를 적용했다. 천수각 입장료는 원래 성인 기준 510엔(약 4750원)이었지만, 시민은 500엔(약 4650원)으로 줄고 시민 아닌 입장객은 1000엔으로 증가했다.

교토시 또한 시내버스 요금 차별화를 추진 중이다.

산케이신문은 최근 “오버투어리즘 등을 배경으로 일본 내 관광지에서 이중 가격 도입과 검토가 본격화하고 있다”며 이중 가격제로 늘어난 수입을 지자체가 어떻게 쓸지가 초점이라고 짚었다.

지난해 일본을 찾은 외국인은 4268만3600명이다. 기존 최다였던 2024년보다 15.8% 증가했다.