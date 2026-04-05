[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 지역의 고유한 문화자산과 현대적 감각을 결합한 문화시설 운영을 통해 ‘머무르는 관광지’로의 도약을 본격화하고 있다고 5일 밝혔다.

단순한 관람을 넘어 체험과 참여가 공존하는 문화공간들이 지역 곳곳에 자리 잡으며 군민과 관광객 모두의 발걸음을 이끌고 있다.

그 중심에는 지역 문화재생의 대표 사례로 꼽히는 부남면 남관생활문화센터가 있다.

남관생활문화센터는 폐교된 대전초등학교를 재생해 탄생한 복합문화공간으로, 2021년 개관 이후 지역 문화예술의 거점으로 빠르게 자리매김하고 있다.

청송 출신 추상미술의 거장 남관 화백의 예술세계를 기리는 동시에 지역민의 창작 활동과 커뮤니티를 연결하는 플랫폼으로 기능하고 있다.

센터는 기획전시관과 체험실, 음악연습실, 다목적실 등 다채로운 시설을 갖추고 있으며 별관에는 오픈키친과 공예 카페 등 생활밀착형 공간도 함께 운영된다.

특히 미디어아트홀은 청송의 자연과 남관 화백의 작품세계를 융합한 몰입형 전시로 주목받고 있다.

관람객이 직접 작품과 상호작용하는 인터랙티브 콘텐츠와 작업실을 재현한 공간, 홀로그램 및 키오스크 체험은 예술을 보다 감각적으로 경험할 수 있도록 돕는다.

또 이곳은 2026년 ‘구석구석 문화가 있는 날’ 공모사업에 선정돼 전통음식 만들기, 국악기 체험, 국립현대미술관 작품 전시 등 다양한 프로그램을 통해 일상 속 문화 향유 기회를 한층 확대할 것으로 기대된다.

특히 4월에는 ‘청송의 맛과 멋을 잇다’프로그램으로 고추장을 직접 만들어보고 요리를 하는 체험이 진행된다.

문학과 미술을 아우르는 문화 인프라도 눈길을 끈다.

객주문학관은 소설가 김주영의 대표작 ‘객주’를 중심으로 한 전시와 기획 프로그램을 통해 문학적 깊이를 더하고 있으며 군립청송야송미술관은 야송 이원좌 화백의 작품세계를 조명하는 다양한 전시로 지역 미술의 정체성을 확립하고 있다.

특히 올해는 야송 화백 추모 7주기를 맞아 ‘먹으로 잇는 화업’ 특별전이 진행되고 있으며 국립현대미술관 미술은행 소장품 기획전 ‘미술은행 IN 청송’이 예정되어 있어, 한층 수준 높은 예술 콘텐츠를 선보일 전망이다.

이와 함께 객주문학관의 글짓기·그림그리기 대회, 군립청송야송미술관의 ‘청송야송미술대전’은 지역 청소년과 신진 예술인들에게 창작의 기회를 제공하며 문화예술 생태계의 기반을 넓혀가고 있다.

청송군 관계자는 “청송은 이제 자연을 넘어 문화로 기억되는 도시로 나아가고 있다”며 “누구나 일상 속에서 예술을 경험할 수 있는 공간으로서 더 많은 분들이 청송을 찾아 특별한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.