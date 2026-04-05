[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]전경원 수성구청장 예비후보(대구시의회 국민의힘 원내대표)는 지난 4일 수성구 동대구로에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.

이날 개소식에는 1000여명의 지지자들이 참석했으며 ‘수성! 새로운 변화! 확실하다, 전경원’ 슬로건 아래 ‘변화’와 ‘새 인물’에 대한 지지층 결집을 확인하는 자리로 이어졌다.

전 예비후보는 인사말에서 “수성구민 여러분이 최근 몇 년 동안 제게 가장 많이 하신 말씀은 ‘이제는 바뀌어야 한다’는 것“이라며 ”그 변화는 겉모습을 더 화려하게 만드는 변화가 아니라 내 생활이 달라지는 변화”라고 강조했다.

이어 “수성은 대구의 자부심이지만 좋은 말이 많아질수록 ‘왜 나는 여전히 불편한가?’라는 질문이 더 또렷해진다.”고 지적하며 “생활 현장에서 체감되는 변화가 구정의 중심이 돼야 한다”고 덧붙였다.

그는 이날 이를 뒷받침하는 핵심 운영 원칙으로 △생활 불편을 ‘기본’으로 해결 △수성의 강점을 ‘내 일자리와 내 소비’로 연결 △수성의 교육을 ‘경쟁’이 아닌 ‘기회와 역량’으로 확장 등 3가지를 제시했다.

전경원 예비후보는 “구청장은 상징의 자리가 아니라 살림의 자리”라며 “지금 수성이 요구하는 것은 연속이 아니라 전환, 익숙한 얼굴이 아니라 새로운 방식”이라고 강조했다.

전 예비후보는 마무리 발언에서 “보여주는 수성을 넘어 함께 사는 수성으로. 말이 아니라 삶으로 확인되는 변화로”라는 방향을 제시하며 “수성구민의 선택이 기대에 그치지 않도록 결과로 증명하겠다”고 말했다.