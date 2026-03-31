한국거래소, 31일 정기주주총회 개최

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국거래소 31일 서울 사옥에서 정기주주총회를 개최하고 송기명 한국거래소 전문위원을 상임이사로 선임했다고 밝혔다.

1971년생인 송기명 상임이사는 1997년 한국외국어대를 졸업하고 2008년 미국 메릴랜드대에서 경영학 석사를 취득했다. 한국거래소에서는 코스닥시장본부 혁신성장지원부장, 유가증권시장본부 주식시장부장 등 주요 보직을 역임했다.