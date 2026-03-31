서울 기초단체 최초 유치…31일~4월 1일 열려 240여개 기업·바이어 1200여명 참여 AI 스타트업 대회·아트페어 등 프로그램도 마련 진교훈 “강서구 눈부신 변화, 전 세계 알릴 기회”

[헤럴드경제=손인규 기자] 전 세계 75개국 1200여 명의 바이어와 국내 240여 개 우수 중소기업이 서울 강서구 코엑스 마곡에 모인다.

서울 강서구는 30일 오후 5시 코엑스마곡에서 대규모 글로벌 경제 행사인 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’ 개회식을 열고 사흘간의 대장정을 시작했다고 31일 밝혔다.

이번 엑스포는 750만 재외동포 최대 경제인 단체인 세계한인경제무역협회(월드옥타)와 서울경제진흥원·강서구가 공동 주최하며 산업통상부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라), 국회세계한인경제포럼, 재외동포청, 한국관광공사 등 다수 유관 기관이 후원한다.

이번 엑스포의 가장 큰 목적은 강서구를 비롯한 국내 우수 기업들의 제품과 기술력을 세계 시장에 소개하고 실질적인 수출 계약으로 이어질 수 있도록 하는 것이다. 이날부터 다음달 1일까지 코엑스마곡 1층 전시장에서 개최되는 전시·수출상담회에는 240여 개의 국내 중소기업과 1200명의 글로벌 바이어가 참여할 예정이다.

특히 국내 중소기업과 글로벌 바이어 간 1대1 수출 상담을 통해 해외 판로를 개척하고 지속 가능한 글로벌 네트워트를 구축하는 기회가 될 것으로 보인다.

참여 기업에는 구 소재 54개 기업도 이름을 올렸다. 이 중 ▷해외에서 인기가 높은 뷰티·헬스케어 관련 기업이 22개 ▷ICT(정보통신기술) 분야 기업 13개 ▷생활용품(식품) 기업 12개 ▷특수장비 등 제조업 7개가 참여했다.

참여 기업의 전시·수출 상담뿐만 아니라 관계자·관람객에게 다양한 볼거리를 제공하기 위해 전시장 한편에서는 강서구 ‘겸재 내일의 작가’, 강서미술협회 소속 작가 등이 참여하는 아트페어도 열린다. 인공지능(AI) 특화 도시인 구의 특성을 살려 ‘글로벌 AI 스타트업 경진대회’도 개최한다.

구는 지난해 서울 지역 기초자치단체로는 처음으로 엑스포 유치에 성공했다. 진교훈 강서구청장은 “2024년 오스트리아 빈에서 열린 ‘2024 비즈니스 엑스포 비엔나’에 참여한 것이 계기였다”며 “그 당시 마곡지구 내에는 코엑스마곡 개관을 앞두고 있어 비즈니스 엑스포를 유치한다면 성공시킬 자신이 있었다”고 말했다.

코엑스 마곡은 총 7452㎡ 규모의 전시 면적과 최대 2200명을 수용할 수 있는 ‘르웨스트 홀’ 등을 갖춘 첨단 마이스(MICE) 시설이다. 지하 2층부터 5층까지는 층별로 전시장과 회의실이 배치되어 있으며, 6층부터는 머큐어 호텔과 바로 이어져 있어 이번과 같은 대규모 행사를 개최하는 데 최적화되어 있다.

진 구청장은 “시설 인근에는 서울식물원, LG아트센터, 코트야드 메리어트 호텔 등이 있어 전시회를 찾은 방문객들의 문화와 여가를 위한 최적의 조건을 갖추고 있다”며 “구는 6개월간 철저한 준비를 거쳐 2025년 5월 ‘2026년 제27차 세계대표자 대회’와 한국 비즈니스 엑스포 개최지로 최종 선정됐다”고 말했다.

강서구는 이번 엑스포에서 ‘공항 문을 나서 만나는 첫 번째 도시, 역사와 혁신이 공존하는 미래형 도시이자 가장 한국적인 곳’이라는 강서구만의 브랜드 스토리와 강점을 알릴 예정이다.

엑스포 기간 중 전시·수출 상담회뿐만 아니라 유명 작가들과 함께하는 북 콘서트, 글로벌 취업설명회, 소상공인·사회적경제기업이 함께하는 상생마켓, K-팝 콘서트 등 엑스포 참가 회원과 지역주민 모두 즐길 수 있는 부대행사도 마련할 계획이다.

진 구청장은 “이번 엑스포는 단순한 경제 행사가 아니라, 강서구의 눈부신 변화와 대한민국의 역동성을 전 세계 재외동포와 바이어들에게 알리는 기회”라며 “이번 엑스포의 성공적인 개최를 통해 엑스포 도시 강서로 도약하겠다”고 밝혔다.