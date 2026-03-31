중국 3대 이커머스 징동닷컴 K-소비재 中企 72개사와 1:1 직매입 상담

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회(KITA)는 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 징동닷컴과 공동으로 ‘중국 직매입 수출 설명회 및 상담회’를 개최했다고 31일 밝혔다.

이번 행사는 중국 대형 온라인 유통채널을 통한 수출지원을 위해 직매입 수출 설명회와 상담회로 구성됐으며, 중국 시장 진출을 희망하는 국내 소비재 기업 임직원 약 450명이 참가했다.

수출 설명회에서는 징동닷컴의 분야별 전문가가 ▷직매입 협업 모델 ▷온·오프라인 융합 패션 마케팅 전략 ▷중국 뷰티 트렌드와 성공사례 ▷기업별 맞춤형 물류 솔루션 등 중국 진출을 위한 소비재 분야별 핵심 전략을 다뤘다.

첫 발표자로 나선 김민화 징동닷컴 코리아 지사장은 곧 설립 예정인 한국법인을 통해 직매입 방식으로 우리 브랜드의 중국 수출을 집중 지원할 계획을 밝혔다. 김 지사장은 “징동은 직매입 재고관리 및 자체 물류시스템을 통한 안정적인 배송 품질로 소비자 신뢰가 높다”며 “징동의 방대한 직매입 유통망과 우수한 품질의 K-소비재 간 협업이 기대된다”고 말했다.

이어 징동닷컴의 미셸 슈 럭셔리 패션 부문장은 팝업 스토어 등 오프라인과 소셜미디어를 연계한 온·오프라인 융합 패션 마케팅 전략을 소개했고, 루비 류 뷰티 부문 매니저는 중국 뷰티 카테고리 트렌드와 브랜드 마케팅 전략을 공유했다. 정현택 징동로지스틱스 코리아 이사는 기업 규모와 중국 진출 경험을 고려한 기업별 맞춤형 물류 모델을 제시했다.

이어 진행된 수출 상담회에서는 징동닷컴 구매 담당자가 직접 참석해 뷰티·패션·식품·생활용품 등 소비재 기업 72개사와 1:1 상담을 진행했다. 거래가 성사되는 기업은 징동닷컴의 직매입 시스템을 통해 수출과 안정적인 현지 유통망 진입 기회를 동시에 확보할 수 있게 된다. 현지 마케팅 및 재고 관리 부담을 줄이고 복잡한 유통 단계를 생략할 수 있어 빠르고 효율적인 중국 시장 공략이 가능할 것으로 기대된다.

장석민 한국무역협회 전무는 “이번 행사가 우리 기업들의 중국 이커머스 시장 이해를 높이는 동시에 직매입 기반의 안정적인 수출·유통 판로 확보에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 현지 유통 트렌드에 최적화된 지원 사업을 지속 추진해 K-소비재의 글로벌 시장 진출을 다각도로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.