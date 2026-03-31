‘고객만족, 청렴·친절 합동 선포식’ 개최

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 부산 본사 6층 대강당에서 ‘고객만족, 청렴·친절 합동 선포식’을 31일 개최했다. 최인호 HUG 사장은 이날 ‘표준 프로젝트파이낸싱(PF) 제도’를 도입해 투명한 자금조달 환경을 구축하겠다고 밝혔다.

이번 행사는 HUG가 고객 중심, 청렴·친절 경영 의지를 대외적으로 표명하기 위해 마련됐으며 전 임직원이 참석한 가운데 고객헌장, 청렴·친절 실천 선언문 낭독, 고객 응대 우수직원 시상, 청렴·친절 운동 슬로건 공모전 시상, 고객만족 및 청렴·친절 핵심가치 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

특히 청렴·친절 운동 슬로건 공모전은 직급과 관계없이 모든 직원이 참여하는 상향식(Bottom-Up) 방식으로 진행됐다. 그 결과 226대 1의 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 슬로건은 외부 전문가 자문을 거쳐 ‘깨끗한 청렴, 따뜻한 친절, 신뢰를 HUG하다’ 로 최종 확정됐다. 이는 고객 중심, 청렴·친절 경영에 대한 확고한 의지를 담고 있다.

HUG는 이번 선포식을 기점으로 국민이 체감할 수 있는 서비스 개선이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력할 방침이다. ‘자체 고객 만족도 조사’를 통해 서비스 실태를 점검함과 동시에 고객의 목소리를 업무 개선에 반영하는 ‘고객패널 제도’를 운영할 예정이다. 내부적으로는 ‘온·오프라인 기관장 직통 핫라인’을 도입해 모든 임직원이 업무 고충은 물론 기관의 신뢰도를 저해하는 일이라면 무엇이든 사장에게 자유롭게 전달할 수 있도록 할 계획이다.

아울러 주관 금융기관과의 협약에 따라 가산금리와 각종 취급수수료를 제한해 사업자의 금융비용을 낮추는 ‘표준 PF 제도’를 국토부와 협의해 도입할 예정이다. 이를 통해 표준화된 보증 조건과 투명한 금리 산정 체계를 갖춰 대형 건설사뿐 아니라 지방 중소 건설사들도 오직 사업성만으로 공정하고 투명하게 자금을 조달할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

최 사장은 “깨끗한 청렴은 우리 조직의 뿌리, 따뜻한 친절은 국민의 마음을 여는 가장 강력한 열쇠”라며 “국민을 진심으로 안아줄 때 신뢰가 단단해질 것”이라고 강조했다.

이어 “청렴·친절 혁신의 일환으로 전국 곳곳에서 국민을 응대하는 현장 직원 대상 순회 교육을 실시하겠다”며 “HUG가 국민에게 사랑받고 신뢰받는 1등 공공기관이 되도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 밝혔다.