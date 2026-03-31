[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 31일 미국 하원의원단을 접견한 자리에서 중동상황과 관련해 “대한민국에 조언해 주실 부분이 있으면 듣고 싶다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 미 하원의원단을 만나 “최근 중동전쟁 때문에 우리나라도 많은 어려움을 겪고 있다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “한미관계의 안정적 발전에 관심이 매우 높다”며 “앞으로 동북아시아의 평화와 안정 문제에 대해 도널드 트럼프 대통령을 포함한 미 정부가 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다”고 했다.

또 “한미관계도 작년 트럼프 대통령과의 두 차례 정상회담을 통해 이전보단 훨씬 폭넓게, 깊이 있게 발전하고 있다”며 “한국전쟁을 포함해서 대한민국이 발전하는 데 있어 미국이 크게 기여한 점을 우리는 잊지 않고 있다”고 설명했다.

이날 접견에는 아미 베라(민주·캘리포니아), 라이언 징크(공화·몬태나), 마크 포칸(민주·위스콘신), 메리 게이 스캔런(민주·펜실베이니아), 질 토쿠다(민주·하와이), 패트릭 해리건(공화·노스캐롤라이나) 등 6명이 참석했다.

이들은 미 의회 내 초당적 한국 연구모임에 소속된 하원의원들이다.