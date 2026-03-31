[헤럴드경제=채상우 기자] 가수 성시경의 10kg 감량에 성공 비결인 ‘광어 다이어트’가 화제다.

광어 다이어트는 29일 방송한 SBS ‘런닝맨’에서 성시경이 슬림한 외모를 공개하며 “다이어트를 하며 광어에만 60만원을 쏟아부었다”말하면서 관심을 끌었다.

성시경은 자신의 유튜브 채널에서도 꾸준히 광어 다이어트의 효능에 대해 소개해왔다.

성시경은 광어회 먹방을 선보이며 “다이어트의 비법인데 소금 찍어 먹는 게 맛있다”며 “소금 찍어 먹으면 생선을 훨씬 많이 먹을 수 있다”고 말하기도 했다.

다이어트 성공 후에는 “첫달은 거의 계란, 고구마, 광어회, 영양제로 버텼다”고 했다. 성시경은 다이어트 첫달에만 7kg을 감량한 것으로 알려졌다.

광어는 한국인이 가장 사랑하는 횟감으로 유명한 생선이다. KMI가 전국 성인 남녀 3000명(응답률 70.4%)을 대상으로 실시한 ‘2024 해양수산 국민인식 조사’에서 광어는 우리나라 국민들이 가장 ‘선호하는 수산물’ 1위에 올랐다.

광어는 고단백, 저지방, 저칼로리로 열량이 낮고 부드럽고 소화가 잘 돼 다이어트 식품으로 알려졌다. 100g당 지방 함량이 2g 미만으로 매우 낮으면서도 약 19~20g의 고품질 단백질을 함유하고 있어 체중 감량 중 근손실을 방지할 수 있다.

광어 근육에 있는 단백질은 인체 내에서 장내 소화 효소에 의해 분해돼 항산화 작용과 항고혈압 작용으로 노화를 방지한다는 연구 결과도 있다.