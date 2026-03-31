SNS에 글 “원화 절하, 거시경제 정책 실패” “물가 더 올라 손해보는 악순환, 文서 겪어” “추경 목적은 국민 아니라 여당의 지지율”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이준석 개혁신당 대표가 정부의 25조원 규모 추경 추진을 두고 “회사는 어려워지는데 회식비만 쏘는 사장”이라고 비판했다.

이 대표는 31일 소셜미디어(SNS)에서 “이재명 정부의 25조 추경이 딱 그 꼴”이라며 쓴소리를 했다.

이 대표는 “환율이 장중 1520원대를 찍었다. 2009년 글로벌 금융위기 이후 최악이다. 달러 인덱스가 9.4% 하락하는 동안 원화는 오히려 절하됐다”며 “트럼프 요인을 제하고도 청와대의 거시경제 정책의 실패”라고 지적했다.

이어 “환율이 오르면 출고가가 오르고, 유통가가 오르고, 장바구니가 폭발한다”며 “하사금(지원금) 50만원 내리고 그 보다 물가가 더 올라서 손해보는 그 악순환, 문재인 정부에서 정확히 겪어보지 않았냐”고 했다.

문재인 정부에서 코로나19 발(發) 경제 충격 완화를 위해 전국민 민생경제 지원금을 지급했으나 물가와 자산 가격이 더 빠르게 상승했던 상황을 상기시킨 것으로 보인다.

이 대표는 “통장 잔고는 늘었는데 살 수 있는 건 줄어드는게 민생회복지원금의 정체”라며 “현금 살포는 정치고, 거시경제 안정이 정책이다”라고 강조했다. 그러면서 “25조 빚내서 현금 뿌리고 청구서는 다음 세대한테 돌리는 정치, 이 추경의 목적은 국민이 아니라 여당의 지지율이다”라고 추경 배경으로 6.3지방선거를 앞둔 포퓰리즘 의혹을 제기했다.

정부는 이날 오전 청와대에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열어 소득하위 70% 국민 약 3580만명에게 1인당 10만~60만원씩 지원금을 지급하는 것을 포함해 26조 2000억원 규모의 추가경정예산(추경)안을 의결했다.

기획예산처는 ‘중동전쟁 위기 극복을 위한 2026년도 추경’이라는 이름을 붙였다. 고유가 피해지원금 명목으로 소득 하위 70% 국민에게 총 4조 8000억원이 투입된다. 기초생활보장 수급자(285만명)에는 55만~60만원, 차상위·한부모가정(36만명)에는 45만~50만원, 나머지 소득하위 70% 계층(3256만명)에는 10만~25만원씩 지원한다

이번 추경안은 다음달 10일 국회 본회의에서 처리될 예정이다.