[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산지역 여야 정치권이 6·3 지방선거 공천작업을 진행 중인 가운데 일부 후보자를 둘러싼 도덕성 문제 등 자질 논란이 잇따라 각 당 공천관리위원회가 시민 눈높이에 맞는 공천을 이뤄낼지 관심이 모아지고 있다.

31일 지역 정치권에 따르면 구청장 출마를 선언한 국민의힘 소속 A 시의원은 최근 폭언 등 ‘갑질 논란’에 휩싸였다. A 의원은 지난해 12월 초 지역 주민자치위원장 이취임식을 앞두고 한 행정복지센터 동장(50대 여성)에게 전화해 폭언을 한 것으로 알려졌다.

당시 현장에 있었던 한 관계자는 “행사 초청장을 A 의원 개인에게 보내지 않고 당협사무실로 보내는 바람에 A 의원이 행사에 참석하지 못했다”며 “이 때문인지 몰라도 A 의원이 동장에게 화를 내면서 ‘앞으로 두고보자’는 등의 말을 했다”고 주장했다.

또 “동장이 전화를 끊고서는 ‘사표를 써야 겠다’, ‘그만둬야 겠다’는 말을 했다”고 전했다. 동장은 사건 이후 충격으로 병원에서 치료를 받았으며, 명예퇴직까지 신청한 것으로 알려졌다.

부산지역 국민의힘 국회의원실 비서관 출신으로 최근 해당 지역구 시의원 후보자로 공천을 신청한 B 씨는 이해충돌 방지와 국회 겸직금지의무 위반 논란에 휩싸였다. B씨는 지역구에 있는 사립학교법인 감사직을 수년째 맡아온 것으로 드러났다. 뿐만 아니라 B씨가 감사로 재직하는 동안 해당 학교가 교육부 사업에 선정돼 수십억원의 국비 지원을 받게 된 것도 알려졌다.

국민의힘은 지방선거 공천을 앞두고 ▷지위를 이용한 갑질 ▷공천헌금 등 비리 ▷지역내 권력남용 ▷성, 입시 등 4대 비위(가족 포함) ▷상식 밖의 사회적 물의 등을 공천 원천 배제 5대 기준으로 정했다.

더불어민주당 사정도 다르지 않다. 구청장 선거에 나선 C 예비후보의 경우 극우단체 행사에 참석한 것이 알려지면서 당 안팎에서 비판을 받고 있다. C 후보는 지난 2024년 10월 3일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 한미연합회(AKUS) 부산대회에 참석했다. 한미연합회는 ‘극우 성향’ 논란을 불러 일으킨 단체로 민주당의 정체성과는 맞지 않다는 지적이다. C 후보는 “내가 생각한 것과 달라 그 이후로는 한번도 참석한 적이 없다”고 했지만 “왜 그런 자리에 갔는지 이해할 수 없다”는 반응이다.

민주당 구의원 공천 희망자인 D씨는 구의원으로 재직하면서 구청 공무원들에 대한 폭언, 갑질 등 시비에 휘말려 공무원노조와 극심한 충돌을 빚어왔다. 공무원노조는 B씨의 고압적인 태도가 ‘공무원에 대한 갑질’이라며 사과 요구 집회를 열기도 했다.

부산 정치권의 한 관계자는 “각 당이 논란이 되고 있는 사안에 대해 객관적으로 평가하고 유권자들이 납득할 수 있는 공천 기준을 적용해야만 신뢰를 얻을 수 있을 것”이라고 지적했다.