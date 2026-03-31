[헤럴드경제=박혜림 기자] 더존비즈온이 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영과 손을 잡고 AI 기반 차세대 전사적자원관리(ERP) 고도화 및 AI 전환(AX) 확산에 나선다.

더존비즈온은 EY한영과 AI 기반 차세대 ERP 고도화 및 AX 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

전날 서울 중구 더존을지타워에서 열린 협약식에는 이강수 더존비즈온 부회장과 이광열 EY한영 감사부문대표 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 협약은 더존비즈온의 AI 및 ERP 구축 역량과 EY한영의 회계·재무 컨설팅 전문성을 결합해 기업의 디지털 업무 환경을 고도화하고, 글로벌 시장 진출 기반을 확대하기 위한 전략적 협력이다.

양사는 특히 더존비즈온의 차세대 AI 기반 기업용 플랫폼 ‘OmniEsol(옴니이솔)’을 중심으로 협력을 강화한다. 더존비즈온은 옴니이솔을 통해 기업 경영의 디지털 전환을 지원하고, EY한영은 도입 기업을 대상으로 프로세스 혁신(PI) 및 구축 컨설팅을 제공할 예정이다.

옴니이솔은 ERP, 그룹웨어, 문서관리 등 기업 핵심 업무 전반에 AI를 통합한 플랫폼으로, 업무 효율성 개선을 넘어 경영 전반의 의사결정 체계를 고도화하는 데 초점을 맞췄다. 특히 EY한영의 재무·회계 전문성이 시스템에 반영되면서 고객사의 관리 체계 역시 한층 정교해질 것으로 기대된다.

양사는 이번 협력을 통해 AI 도입을 단순 기술 적용 수준이 아닌 기업 운영 전반의 혁신으로 확장한다는 계획이다.

이광열 EY한영 감사부문대표는 “EY한영은 산업 전문성과 재무·회계 지식, 데이터·AI 기술력을 결합해 기업의 업무 프로세스 전반을 진단하고, AI 기반 업무 혁신을 구현하고 있다”며 “더존비즈온과의 협력을 통해 기업들이 단순한 시스템 도입을 넘어 재무·경영 관리 체계를 고도화하고, AX를 기반으로 운영 효율성을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

이강수 더존비즈온 부회장은 “글로벌 컨설팅 역량을 갖춘 EY한영과의 전략적 협업을 통해 전 산업계에 최적화된 AX 업무 프로세스를 실현할 것”이라며 “양사의 시너지를 토대로 국내는 물론 글로벌 시장에서 더존비즈온의 AI 기술력을 입증하고 디지털 B2B 시장 지배력을 적극적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.