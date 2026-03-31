684개 기관 대상 평가서 4년 연속 최고 등급 획득

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국부동산원이 행정안전부가 실시한 ‘2025년 데이터기반행정 실태 점검 및 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 31일 밝혔다.

행정안전부는 데이터기반행정 정책의 이행력 제고를 위해 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등 총 684개 기관을 대상으로 실태평가를 실시했다.

한국부동산원은 데이터 분석 활용, 데이터 공유, 관리체계 등 3개 영역과 10개 세부지표 전반에서 최상위권 점수를 획득해 2022년부터 4년 연속 최고 등급을 받았다. 특히 2025년부터 평가등급이 기존 3등급에서 5등급으로 세분화되고 정성지표 비중이 확대된 가운데서도 우수한 성과를 거둔 점이 주목된다.

한국부동산원은 데이터 중심의 의사결정 환경 조성, 전사 협업을 통한 데이터 분석·활용 과제 발굴, 타 기관과의 유기적 데이터 공유·협업, 맞춤형 인공지능(AI)·데이터 분석 교육과정 운영 등을 통해 데이터기반행정 내재화를 지속적으로 추진해왔다.

이헌욱 한국부동산원 원장은 “데이터기반행정 실태평가에서 최고 등급을 획득한 것은 전사적인 데이터 기반 업무 추진 역량의 우수성을 입증한 것”이라며 “앞으로도 부동산 분야의 전문성과 데이터를 기반으로 정부 정책 지원을 강화하겠다”고 말했다.