경찰, 오는 6월 말까지 상반기 집중단속

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청 국가수사본부는 강절도와 생활 주변 폭력 범죄를 근절하기 위해 오는 4월 1일부터 6월 30일까지 3개월간 집중단속을 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 단속은 최근 물가 상승 등으로 강절도 범죄 유인이 증가하고 소상공인을 대상으로 한 생계 침해형 폭력이 지속되는 상황을 고려해 추진됐다.

특히 관련 범죄가 2분기에 증가하는 경향을 보이면서 범죄 확산을 사전 차단하는 데 초점을 맞췄다. 경찰청에 따르면 최근 3년 평균 강절도 발생 건수는 1분기 4만1397건에서 2분기 4만5999건으로 약 11% 증가했고, 생활폭력도 같은 기간 2만6573건에서 3만625건으로 약 20% 늘어난 것으로 나타났다.

경찰은 우선 주거지와 영업장 침입 강절도와 날치기, 노상강도, 차량 절도, 장물취득 등 범죄를 중점 단속하기로 했다. 신속한 초동 대응으로 조기 검거를 추진하는 한편 여죄 수사와 상습범 가중처벌 규정을 적극 적용할 방침이다.

특히 금이나 가상자산뿐 아니라 유류·전자부품 등 가격 상승 폭이 큰 이른바 ‘가격 민감 품목’을 노린 범죄에 대해서는 광역범죄수사대 투입 등 초기 단계부터 강력히 대응한다는 계획이다.

피해품 유통 경로를 추적해 회수 조치를 강화하고, 경미한 범죄의 경우에는 경미범죄심사위원회를 통한 처분 등 ‘회복적 사법 절차’도 병행할 예정이다.

경찰은 생활 주변 폭력에 대한 단속도 강화한다. 경찰은 공공장소에서의 흉기 소지 등 시민 안전을 위협하는 행위를 집중 단속하고, 시장·상점 등에서 발생하는 공갈·폭행·손괴 행위도 엄정 대응하기로 했다.

특히 흉기를 이용한 폭력은 원칙적으로 구속 수사하고, 불구속 시에도 범행 동기·전력·정신질환 이력 등을 검토해 응급입원 등 분리 조치를 적극 검토하기로 했다.

경찰 관계자는 “강절도와 폭력은 국민 안전과 직결된 범죄”라며 “고위험 사건에는 광역수사 인력을 적극 투입해 신속히 해결하고 피해자 보호와 회복에 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 “일상 주변 범죄 근절을 위해 시민들의 적극적인 신고와 협조가 필요하다”며 “범죄 발견 시 즉시 112로 신고해 달라”고 당부했다.