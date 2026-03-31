[헤럴드경제=함영훈 기자]제주특별자치도와 제주관광공사(사장 고승철)는 31일 지난해 제주를 방문한 내국인·외국인·크루즈 관광객을 대상으로 실시한 ‘2025년 제주특별자치도 방문관광객 실태조사’ 결과를 발표했다.

내국인 관광객은 제주여행에 대한 전반적 만족도, 재방문율, 체류일수에서 전년대비 상승한 것으로 나타났다.

최근 3년간 제주 재방문율이 90.1%이며, 특히 4회 이상 재방문율이 23.2%로 전년대비 4.2%p 증가한 것으로 나타났다. 개별여행객의 재방문율은 무려 96.8%에 달했다.

체류일수는 평균 3.75일이나 8월이 4.05일, 10월이 4.08일로 25년 하반기에 체류일수가 전년 대비 소폭 증가하는 것으로 나타났다.

외국인 관광객은 코로나19 이후 매년 지속적으로 개별여행객 비율이 증가하는 것으로 나타났으며, 체류일수 또한 전년대비 0.06일 증가한 4.79일로 나타났다. 재방문율 또한 전년대비 1.3%p 상승한 11.4%를 나타냈고, 전반적 만족도는 4.20점(90.7%)이며, 항목별로 살펴보면 출입국절차, 치안, 숙박시설 등에서 전년대비 만족도가 증가한 것으로 나타났다.

크루즈 관광객은 제주관광시간, 만족도에서 전년대비 상승한 것으로 나타났다. 제주관광시간은 평균 5.11시간이며, 특히 4분기는 5.49시간으로 비교적 길게 나타났으며, 전반적 만족도는 4.29점으로 만족도에 대한 긍정비율은 90.2%로 나타났다.

조사 결과 2025년 7월 이후 제주 방문 내국인 관광객이 증가세로 전환되면서, 이와 함께 내국인 관광객의 재방문율, 만족도가 개선된 것으로 나타났다. 체류기간 또한 동반 확대된 것으로 나타났는데, 이는 ‘제주와의 약속’ 캠페인과 ‘여행지원금 지원’ 정책이 실질적인 방문 유인으로 작용한 결과로 해석된다. 또한 크루즈 관광객의 경우 자동출입국 심사대 도입의 영향으로 제주도 관광시간이 늘고, 출입국절차 등을 비롯한 만족도가 상승한 것으로 나타났다. 이는 절차 간소화 등을 통한 시간 절감이 관광 활동 확대로 이어졌으며, 제주관광 만족도를 높이는데 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.

제주관광공사 관계자는 “이번 조사 결과는 내ㆍ외국인, 크루즈 모든 분야에서 만족도 긍정 비율이 역대 가장 높은 수준으로 나타나 최근 몇 년 동안 제주 관광의 부정적인 이미지가 조금씩 개선되는 것으로 해석될 수 있다. 따라서 앞으로 체류시간과 1인당 지출비용을 더욱 증대시키는 방향으로 제주 관광정책이 집중된다면, 내년 조사결과에서는 이 분야에 대한 개선이 나타날 것으로 생각된다.” 고 밝혔다. 이어 “향후 관광분야 전문가 및 관계자로 구성된 자문회의를 개최하여 실태조사 결과분석과 현장 적용성을 높이고, 관광정책 활용도를 지속적으로 고도화해 나갈 계획이라고 덧붙였다.

한편, ‘국가승인통계’로 지정되어 매년 실시되는 ‘제주방문관광객 실태조사’는 관광객 성향, 제주관광 실태, 제주여행 평가 내용을 조사하여 제주관광에 대한 기초 현황 자료로 활용되고 있으며, 제주를 방문한 후 출국 또는 출도하는 만 15세 이상 내·외국인 관광객 및 크루즈 관광객을 대상으로 연간 약 12,000명(내국인: 7000명, 외국인: 4000명, 크루즈: 1000명)을 제주국제공항, 제주여객터미널, 제주항 및 강정항 크루즈 전용부두 등에서 면접조사로 실시한다.