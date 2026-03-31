실시간 예약부터 정비 현황 확인까지 “프리미엄 서비스 경험 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 고객의 차량 관리 편의성을 높이기 위해 ‘폴스타 오너 앱’을 출시했다고 31일 밝혔다.

폴스타 오너 앱은 서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 지원하는 통합 서비스 플랫폼으로, 고객에게 보다 편리하고 프리미엄한 오너십 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

폴스타 차량 출고자라면 이름과 휴대전화 인증만으로 간편하게 가입할 수 있으며, ▷실시간 정비 예약 ▷정비 진행 상황 확인 ▷정비 이력 관리 ▷리콜 대상 여부 조회 등 다양한 기능을 이용할 수 있다.

앱을 통해 서비스 포인트와 시간을 선택해 간편하게 정비를 예약할 수 있으며, 차량 이상 증상을 사진이나 영상으로 첨부해 보다 정확한 사전 진단도 가능하다. 차량이 서비스 포인트에 입고된 이후에는 정비 대기, 진행, 완료 등 단계별 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 고객의 대기 부담을 줄였다.

아울러 연도별 정비 이력과 점검 명세서를 한눈에 확인할 수 있으며, 차대번호를 별도로 확인하지 않아도 리콜 대상 여부를 간편하게 조회할 수 있다.

향후에는 앱 기능 업데이트를 통해 정비 외에도 멤버십 등 다양한 서비스 정보를 확인할 수 있도록 지원할 예정이다.

김준 폴스타코리아 서비스 총괄 실장은 “폴스타 오너 앱을 통해 서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 차량 관리 전 과정을 보다 직관적으로 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 디지털 기반 서비스를 확대해 고객들이 더욱 편리하게 차량을 관리할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 폴스타 오너 앱은 구글 플레이 스토어에서 다운로드할 수 있으며, 애플 앱스토어에서도 곧 만나볼 수 있다.