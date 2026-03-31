갈리바프, 英게시글·밈으로 트럼프식 여론전 맞불 AWACS 파괴 사진 올리고 “경미한 손상” 조롱 “트럼프 말 반대로 투자하라” 시장까지 겨냥 IRGC 출신 권력 부상…모즈타바 핵심 측근

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이란 간 전쟁이 장기화되는 가운데 이란 권력 서열 3위 인사가 소셜미디어를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령을 정면으로 겨냥한 ‘온라인 여론전’을 펼치고 있다. 군사 충돌을 넘어 정보전·심리전 양상까지 확산하는 모습이다.

미 NBC 방송은 30일(현지시간) 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장이 영어로 된 게시글과 인터넷 밈(meme)을 활용해 트럼프 대통령의 소통 방식을 차용하며 맞대응에 나서고 있다고 보도했다.

갈리바프 의장은 약 50만명의 팔로워를 보유한 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 비교적 간결한 문체로 메시지를 올리면서도, 내용에서는 강도 높은 비판과 조롱을 이어가고 있다.

그는 트럼프 대통령의 SNS 플랫폼 ‘트루스소셜’ 게시물을 겨냥해 “장 개장 전 올라오는 ‘뉴스’나 ‘진실’은 종종 이익 실현을 위한 속임수”라며 “수익을 원한다면 트럼프의 메시지와 반대로 움직여라. 그들이 가격을 띄우면 공매도하고, 내다 팔면 매수하라”고 적었다. 금융시장까지 겨냥한 이례적 발언이다.

군사 상황을 희화화하는 게시물도 잇따르고 있다. 갈리바프 의장은 사우디아라비아 공군기지에서 이란의 미사일 공격으로 파손된 미군 공중조기경보통제기(AWACS) 사진을 올리며 “아주 경미한 손상만 입었다”는 문구와 함께 조롱성 이모티콘을 덧붙였다.

또 전쟁 발발 한 달을 맞아 “미군이 지상에 진입하기를 기다리고 있다. 그들을 불태워버릴 수 있도록”이라는 메시지를 남기며 강경한 태도를 드러냈다.

이 같은 행보는 최근 이란 내부 권력 지형 변화와 맞물려 있다는 분석이 나온다. 미국과 이스라엘의 공습으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 수뇌부가 타격을 입은 이후, 이슬람혁명수비대(IRGC) 출신 인사들의 영향력이 빠르게 확대되고 있기 때문이다. 갈리바프 의장 역시 IRGC 출신으로, 새 최고지도자로 부상한 모즈타바 하메네이의 핵심 측근으로 꼽힌다.

트럼프 대통령은 최근 파이낸셜타임스 인터뷰에서 “호르무즈 해협을 통과하는 유조선 20척을 승인한 인물이 갈리바프”라고 주장했지만, 갈리바프 의장은 대외적으로 트럼프 대통령을 향한 적대적 메시지를 강화하고 있다.

그는 미국 내 ‘왕은 없다(No Kings)’ 시위를 1979년 이란 이슬람 혁명에 빗대 “47년 전 우리가 시작한 파티에 온 것을 환영한다”고 비꼬았고, 트럼프 행정부의 전쟁 목표를 두고도 “또다시 ‘6차원 체스’를 두고 있다”고 조롱했다.

다만 이러한 적극적인 온라인 활동의 이면에는 이란의 엄격한 인터넷 통제라는 모순이 존재한다. 인터넷 모니터링 단체 넷블록스에 따르면 현재 이란에서 인터넷 접근이 가능한 인구는 극히 제한적이며, 사실상 정권 핵심 인사들만 온라인 공간을 활용할 수 있는 구조다.