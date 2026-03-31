인천~밀라노 주 3회 운항 시작 A350 투입·311석 공급

[헤럴드경제=정경수 기자] 아시아나항공이 이탈리아 밀라노 노선에 신규 취항하며 유럽 노선 확대에 나섰다.

아시아나항공은 31일 인천~밀라노 노선을 주 3회(화·목·토요일) 운항한다고 밝혔다. 이번 취항으로 아시아나항공의 유럽 노선 네트워크가 한층 강화될 전망이다.

이날 인천국제공항 제2터미널 출국장에서는 신규 노선 취항 기념 행사가 열렸다. 행사에는 박종만 아시아나항공 여객본부장을 비롯해 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사, 김보영 이탈리아 관광청 대표, 이상용 인천국제공항공사 신사업본부장 등이 참석했다.

아시아나항공은 신규 취항을 기념해 특가 프로모션을 진행하고, 첫 운항편 탑승객을 대상으로 기념품을 제공했다.

인천~밀라노 노선은 인천공항에서 오후 1시 45분 출발해 밀라노 공항에 현지시각 오후 8시 도착한다. 귀국편은 현지시각 오후 10시 출발해 다음날 오후 4시 35분 인천에 도착하는 일정이다.

해당 노선에는 A350 기종이 투입되며 총 311석(비즈니스 28석, 이코노미 283석) 규모로 운영된다.

밀라노는 이탈리아 북부에 위치한 경제 중심지로, 패션과 디자인 산업은 물론 금융·상업의 핵심 거점으로 꼽힌다. 밀라노 대성당, 라 스칼라 극장, ‘최후의 만찬’ 등 풍부한 문화유산을 보유해 관광 수요도 높은 도시다.

박 본부장은 “이번 밀라노 노선 취항을 통해 고객들의 유럽 여행 선택지를 더욱 넓히고자 했다”며 “고객 편의와 안전을 최우선으로 안정적인 노선 운영을 이어가겠다”고 말했다.