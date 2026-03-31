[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시와 한국정신문화재단은 다음달 1일부터 5일까지 낙동강변 벚꽃길 일원에서 ‘2026 안동 벚꽃축제’를 개최한다고 31일 밝혔다.

올해 축제는 ‘벚꽃, 오늘이 제일 예쁜 날’을 주제로 열린다.

이번 축제는 방문객의 마음을 사로잡을 다채로운 신규 콘텐츠를 대거 선보인다.

타로와 사주를 통해 가볍게 고민을 나누며 힐링하는 ‘벚꽃 마음상담소’를 비롯해 화려한 조명으로 밤을 수놓는 미디어 아트 ‘빛의 벽’과 소중한 소원을 담아보는 ‘벚꽃 소원 터널’ 등이 마련된다.

특히 벚꽃 아래에서 편안하게 휴식을 취하며 봄밤의 분위기를 만끽할 수 있는 ‘체리블룸 버블 라운지’ 쉼터는 이번 축제의 백미가 될 것으로 보인다.

방문객들의 편의와 접근성을 높이기 위한 노력도 더해졌다.

원도심에서 축제장으로 이어지는 ‘꽃길 따라 축제路’를 조성해 걷는 즐거움을 더했으며 축제장 전반에 포토존과 휴식 공간을 확충했다.

거리 공연은 시민과 관광객이 많이 모이는 주말을 중심으로 확대 운영되며 보물찾기와 공예 체험 등 가족 단위 방문객을 위한 참여형 프로그램도 더욱 알차게 구성했다.

축제의 즐거움을 더할 먹거리 역시 한층 풍성해진다. 기존 식당 상가와 더불어 푸드트럭과 야시장을 운영해 방문객들이 다양한 음식을 맛보며 축제를 즐길 수 있도록 했다.

이 밖에도 옛 철길을 따라 걷는 ‘벚꽃 따라 철길 여행’ 걷기 행사와 제64회 경북도민체육대회 전야제 ‘한마음 콘서트’ 등 풍성한 연계 행사가 함께 열려 축제 분위기를 한층 고조시킨다.

축제와 관련한 자세한 사항은 (재)한국정신문화재단 축제콘텐츠팀으로 문의하면 된다.

안동시 관계자는 “올해 벚꽃축제는 스쳐 지나가는 행사가 아니라 시민과 관광객이 머무르며 즐기는 체험형 축제로 한 단계 도약하고자 했다”며 “축제장을 찾는 모든 이들에게 안동에서의 오늘이 가장 예쁜 날로 기억될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.