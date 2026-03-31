중장년층 디지털 역량 큰 폭 개선

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 9월부터 진행한 ‘시니어 은퇴자산 밸류 업클래스(업클래스 시니어·사진)’의 성과를 31일 공개했다.

‘업클래스 시니어’는 두나무가 ESG(환경·사회·지배구조)경영의 일환으로 운영 중인 세대별 맞춤형 디지털 금융 및 자산 교육 프로그램 ‘업클래스’의 시니어 특화 과정이다. 50대 이상 장노년층의 디지털 금융 소외를 해소하고, 안전하게 노후 자산을 운용할 수 있도록 돕고자 기획됐다.

2025년 9월부터 본격 운영 중인 ‘업클래스 시니어’는 4회차 과정으로, 디지털자산에 대한 이해를 중심으로 재무관리, 투자관리, 절세 및 상속·증여 등 은퇴 이후 자산관리에 실질적인 도움을 주는 내용으로 구성됐다. 3월 현재까지 총 148회차 교육이 진행됐으며, 누적 인원은 2570명에 달한다.

‘업클래스 시니어’는 중장년층 금융 이해 증진과 자신감 향상에 실질적으로 기여하고 있다. 수강생 설문조사에 따르면 금융 상품 이해도는 5점 만점 기준 2.15점에서 4.68점으로 상승하며 약 118%의 증가율을 보였고, 디지털 금융 자신감은 1.72점에서 4.41점으로 약 156% 증가해 전체 항목 중 가장 큰 폭의 향상을 기록했다.

오경석 두나무 대표는 “업클래스를 통해 국민 디지털자산 역량 강화를 위한 교육을 지속 확대해 나갈 계획”이라며 “디지털 금융에 대한 지식 격차를 해소하고, 급변하는 금융 환경 속에서 스스로를 보호하고 능동적으로 자산을 관리할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

김광우 기자