정관 개정안 주총 통과 관계기관 승인 후 최종 적용 예약·코드·편명은 그대로 유지 브랜드 전환 본격화

[헤럴드경제=정경수 기자] 티웨이항공이 사명을 ‘트리니티항공’으로 변경한다. 사명 변경을 공식화하며 브랜드 전환 작업에 속도를 내는 모습이다.

티웨이항공은 31일 서울 강서구 훈련센터에서 열린 제23기 정기주주총회에서 사명 변경을 위한 정관 일부 변경안을 원안대로 가결하고, 회사 상호를 ‘트리니티항공’으로 변경하기로 확정했다고 31일 밝혔다.

이번 주총에서는 상호 변경을 포함한 정관 개정안이 모두 통과됐다. 다만 신규 사명은 국내외 관계 기관 승인 등 후속 절차가 완료된 이후부터 최종 적용된다.

이에 따라 승인 절차가 마무리되기 전까지는 기존 ‘티웨이항공’ 브랜드로 정상 운영된다. 기존 예약과 항공편 이용에도 변화는 없다. 항공사 코드(TW), 편명, 공식 홈페이지 등도 그대로 유지된다.

티웨이항공은 고객 혼선을 최소화하기 위해 홈페이지와 이메일 등을 통해 사명 변경 관련 사항을 순차적으로 안내할 계획이다.

지배구조 개편도 함께 추진했다. 이번 정관 개정을 통해 이사회 내 사외이사 명칭을 ‘독립이사’로 변경하고, 독립이사 비율을 기존 4분의 1 이상에서 3분의 1 이상으로 확대했다. 이사회 소집 통지 기한도 1일 전에서 7일 전으로 늘려 운영 투명성을 강화했다. 감사위원 분리선임 대상 역시 1명에서 2명으로 확대해 독립성을 높였다.

이날 주총에서는 이사 보수한도도 축소됐다. 티웨이항공은 2026년 이사 보수한도를 총 20억원으로 설정해 전년(40억원) 대비 50% 줄였다.

티웨이항공 관계자는 “사명 변경 추진이 공식화된 만큼 관련 절차를 차질 없이 진행해 고객과 시장의 혼선을 최소화할 것”이라며 “전환 과정에서도 안전 운항과 서비스 품질을 최우선으로 안정적인 운영을 이어가겠다”고 밝혔다.