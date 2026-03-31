독일·캐나다·영국·미국서 호평 이어져

기아의 플래그십 전동화 SUV(스포츠유틸리티차량) EV9(사진)이 고성능 주행 성능과 상품성, 안전성 전반에서 글로벌 시장의 호평을 받으며 존재감을 드러내고 있다. 기아는 최근 EV9이 독일 유력 매체의 비교 평가 승리를 비롯해 북미와 유럽 주요 자동차 어워즈 수상과 안전성 평가 최고 등급 획득했다고 31일 밝혔다.

먼저, 고성능 모델인 EV9 GT는 독일의 유력 자동차 전문 매체 ‘아우토빌트’가 최근 실시한 전기차 비교 평가에서 EV9 GT는 총점 583점을 획득, 볼보의 플래그십 전기차 EX90(565점)을 18점 차로 제치고 1위를 차지했다.

아울러 EV9은 최근 캐나다 토론토에서 열린 ‘2026 캐나다 국제 오토쇼’에서 ‘2026 캐나다 올해의 전동화 유틸리티 차량’으로 선정됐다. 심사위원단은 EV9에 대해 “세련된 스타일과 강력한 성능, 가격 경쟁력까지 갖춘 최고의 3열 전기차”라고 호평했다. 또한 영국 자동차 매체 ‘왓 카’가 주관하는 ‘2026 왓 카 어워즈’에서는 ‘최고의 7인승 전기 SUV’로 선정되며 유럽 시장에서의 경쟁력을 재확인했다.

특히 미국 시장에서의 성과가 두드러진다. EV9은 미국 유력 자동차 전문지 ‘카 앤 드라이버’의 ‘2026 에디터스 초이스 어워즈’에서 ‘중형 전기 SUV’ 부문 최고 모델로 선정된 데 이어, 자동차 전문 평가 웹사이트 ‘카즈닷컴’의 ‘2026 최고의 차 어워즈’ 및 ‘2026 전기차 톱 픽’까지 휩쓸었다. 서재근 기자