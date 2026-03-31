[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 지난 21일부터 29일까지 9일간 의성 산수유마을 일원에서 열린 제19회 산수유마을 꽃맞이행사가 군민과 관광객의 뜨거운 성원 속에 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.

군에 따르면 행사 기간 동안 포근한 날씨와 적극적인 홍보마케팅에 힘입어 약 24만명의 관광객이 방문한 것으로 집계됐다.

이는 제17회 행사 대비 22% 이상 증가한 수치다.

올해 행사는 가수 에녹·린의 봄빛 버스킹, 지역공연단체 버스킹 공연과 의성문인협회의 작품과 성인문해교육 수상작 전시, 미션 프로그램(육쪽이를 찾아라), 체험프로그램(페이스페인팅, 키링 및 바람개비, 오카리나 만들기) 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

김주수 의성군수는 “산불이라는 큰 시련을 딛고 행사를 성공적으로 이끌어 준 군민들과 의성을 찾아주신 관광객께 깊이 감사드린다”며 “내년 20주년 행사에는 더욱 발전된 프로그램으로 전국 최고의 봄꽃 축제로 만들어 나가겠다”고 말했다.