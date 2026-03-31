지난 3월 21일, 전 세계가 주목하는 초대형 이벤트가 열렸다. 넷플릭스가 최초로 시도하는 글로벌 뮤직 라이브 스트리밍, ‘BTS 컴백 라이브’다.

BTS 공연은 190개국 3억 명의 넷플릭스 가입자에게 개방된 초대형 이벤트다. 뮤직 글로벌 단독 라이브는 넷플릭스 역사상 최초다.

특히 공연 시간이 토요일 저녁 8시(한국 시각), 인터넷 사용량이 가장 많은 ‘프라임 타임’과 겹친다는 점이 우려를 키웠다.

지난 2024년 11월, 넷플릭스가 생중계했던 ‘마이크 타이슨 대 제이크 폴’ 복싱 경기는 북미에서 대규모 접속 장애를 일으켰다. 당시 약 6시간 동안 이어진 버퍼링과 접속 실패는 라이브 스트리밍의 기술적 난이도를 여실히 보여줬다.

하지만 전 세계 시청자들이 몰리는 가운데서도 BTS 공연이 각국 TV·스마트폰에 끊김 없이 전송되면서 정보기술(IT) 강국의 면모를 다시 한번 보여줬다.

전문가들은 한국 정도의 IT 인프라를 갖춘 국가가 아니었다면 BTS 공연의 원활한 중계는 쉽지 않았을 것이라고 입을 모은다.

이번 행사를 앞두고 국내 통신망의 긴장감은 최고조에 달했다. 넷플릭스는 캐시 서버(OCA)를 내세웠다. OCA는 넷플릭스가 자랑하는 트래픽 분산 기술이다. 하지만 여기에도 맹점이 있다. 바로 라이브 스트리밍은 OCA가 제한적이라는 점이다.

기존 주문형 비디오(VOD) 콘텐츠는 넷플릭스 자체 캐시 서버(OCA)에서 데이터를 임시저장해 트래픽 분산이 가능했다. 반면 생중계는 사전 캐싱이 제한적이라 실시간 트래픽이 통신사 장거리 백본망을 타고 이동한다. 동시 접속 폭증시 인프라 용량 초과로 광범위한 병목과 버퍼링이 발생해 대규모 용량 증설이 불가피하다.

통신사의 네트워크 용량 증설이 없었다면 트래픽 대란이 일어날 수 밖에 없는 상황이다. 그리고 네트워크 용량 증설에 필요한 비용은 통신사가 일방적으로 부담했다.

넷플릭스는 생중계로 막대한 가입자 유입과 수익을 거두지만 망 품질 유지를 위한 추가 비용 부담은 국내 통신사가 떠안은 셈이다. 똑같이 BTS 공연을 국내 OTT인 티빙이 실시간 중계를 하면 트래픽 증가에 따른 처리비용을 통신사에 지급하지만 넷플릭스는 안한다는 점이다.

특히 넷플릭스 전용 캐시 서버(OCA)를 국내에 설치하지 않은 KT는 ‘트래픽 폭탄’을 맨몸으로 받아내야 했다. 생중계 중 화면이 끊기거나 화질이 저하되면 이에 대한 비판은 플랫폼이 아닌 통신사가 감내해야 하기 때문이다.

넷플릭스와 구글(유튜브) 등 글로벌 빅테크가 인프라 무임승차를 이어가면서 국내 통신사의 투자 부담은 매년 커지고 있다. OTT들의 실시간 중계가 늘어남에 따라 통신사의 네트워크 용량 증설은 확대될 수 밖에 없다.

“서비스는 넷플릭스가 팔고, 뒷감당은 통신사가 한다”는 기형적인 구조가 지속되는 한 트래픽 대란은 언제든 일어날수 있다. 이번 이벤트의 성공적 진행이 빅테크 플랫폼이 통신 사업자와 공정한 상생 모델을 정립하는 촉매제가 돼야 하는 이유다. 넷플릭스과 구글 등 빅테크도 이제 서비스 제공자로서 정당한 인프라 책임을 다해야 할 때다.

박영훈 미래산업부장