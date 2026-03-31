TV토론회서 3기 신도시·GTX-Ring·산업단지 등 구체 정책 제시

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 국회의원(경기 고양시을)이 지난 30일 경기도지사 본경선 MBC 합동토론회에서 “경기도는 이제 결과로 평가받아야 한다”며 실행 중심 도정 구상을 전면에 내세웠다.

한 후보는 이날 “계획을 말하는 단계를 넘어 실제 변화를 만들어야 할 시점”이라며 “도민이 체감할 수 있는 결과를 만들어내겠다”고 밝혔다.

특히 3기 신도시, 교통망 확충, 산업단지 조성 등 핵심 현안에 대해 구체적인 실행 방향을 제시했다. 수도권을 순환으로 연결하는 GTX-Ring 구상과 주요 거점 교통망 개선, 첨단 산업단지 조성 계획 등을 언급하며 국토교통위원회 활동을 통해 축적한 정책 이해도와 실행 경험을 강조했다.

경제·민생 분야에서도 정책 방향과 함께 추진 방식과 단계까지 설명하며 실행 가능성을 부각했다.

토론에서는 답변을 길게 늘이기보다 핵심 위주로 정리해 발언하며 정책 설명에 집중하는 방식을 택했다. 한 후보 측은 “공방을 주고받기보다 도정 방향과 정책을 설명하는 데 집중한 토론이었다”고 밝혔다.

한 후보는 토론 직후 “경기도는 관리가 아니라 변화를 만들어야 하는 단계”라며 “가장 빠르게 실행해 도민이 체감할 수 있는 결과로 이어가겠다”고 밝혔다. 이어 “도민의 일상에서 바로 느껴지는 정책으로 평가받겠다”고 강조했다.

한 후보 측은 “이번 토론을 통해 국토·교통·산업 분야 정책 준비도와 실행 중심 도정 구상을 분명히 했다”며 “향후 경선에서도 정책 경쟁을 이어가겠다”고 밝혔다.