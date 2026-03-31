4월 4일부터 5월 24일까지 전국 전시장서 전 라인업 시승 기회 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 폭스바겐코리아가 4월 4일부터 5월 24일까지 전국 전시장에서 폭스바겐의 전 모델을 경험할 수 있는 ‘2026 스프링 드라이브(Spring Drive)’ 시승 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

봄철 나들이 시즌을 맞아 전국 22개 폭스바겐 전시장에서 진행되는 이번 시승 행사에서는 대형 패밀리 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아틀라스’를 비롯해 탄생 50주년을 맞이한 퍼포먼스 아이콘 핫해치 ‘골프 GTI’, 베스트셀링 유럽 브랜드 전기차 ‘ID.4’, 타임리스 아이콘 해치백 ‘골프’, 플래그십 SUV ‘투아렉’ 등 폭스바겐의 전 라인업을 직접 체험할 수 있다.

이 외에도 해치백의 기준을 제시해 온 타임리스 아이콘 ‘골프’와 첨단 기술과 주행 성능을 집약한 플래그십 SUV ‘투아렉’ 등 폭스바겐의 핵심 라인업을 폭넓게 경험할 수 있다.

이번 시승 행사는 네이버 예약 시스템을 통해 전시장별 사전 예약 후 참여할 수 있도록 운영된다. 전시장 방문 후 시승을 완료한 고객에게는 이탈리아 천연 화장품 브랜드 ‘산타 마리아 노벨라’의 왁스 타블렛이 증정되며, 현장 계약 후 차량을 출고한 고객에게는 특별 경품이 제공될 예정이다.

아울러 행사 기간 동안 전국 전시장에서는 온 가족이 즐길 수 있는 특별 테마 전시가 함께 운영된다. 폭스바겐 풍선과 케이터링 스낵이 마련돼 가족 단위 방문 고객들에게 더욱 즐거운 브랜드 경험을 제공할 계획이다.