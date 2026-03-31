페라리 창립자 기리고, 지역 사회 화합 도모 전 세계 88개국서 1만5000여 명 선수 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리는 페라리의 창립자를 기리고 지역 사회와의 화합을 도모하는 ‘2026 이탈리아 하프 마라톤 - 엔초 페라리 메모리얼’ 대회가 지난 주말 성황리에 막을 내렸다고 31일 밝혔다.

전 세계 88개국에서 1만5000여 명의 선수가 참여한 이번 대회는 특히 외국인 참가자 비중이 32%에 달해 글로벌 스포츠 이벤트로서의 높은 인기를 입증했다. 페라리는 작년에 이어 2년 연속으로 평소 대중에게 공개되지 않는 마라넬로 본사 캠퍼스의 중앙대로와 피오라노 트랙 그리고 최첨단 페라리 e-볼텍스 서킷을 주행 코스로 개방했다. 이를 통해 참가자들은 페라리의 심장부를 직접 달리는 특별한 경험을 공유했다.

대회 출발선은 마라넬로 페라리 박물관 앞에 마련되었으며, 21.097㎞의 메인 레이스는 스포츠와 산업 역사, 그리고 지역적 정체성이 어우러진 코스를 지나 모데나 중심부의 로마 광장에서 대미를 장식했다. 레이스 외에도 7000여 명이 참여한 비경쟁 10㎞ 레이스와 5km 패밀리 런이 함께 열려, 지역 주민 모두가 즐기는 축제의 장이 됐다.

하프 마라톤 부문 남녀 전체 우승은 케냐의 데니스 키프루토와 레지나 밤부이 은두구가 각각 차지했다.

특히 우승자들에게 수여된 메달은 페라리의 장인 정신과 첨단 기술이 집약된 결과물로 큰 주목을 받았다. 재활용 알루미늄을 소재로 실제 페라리 차량 부품을 생산하는 마라넬로 공장에서 정밀 공정을 거쳐 제작되었으며, 페라리 내장재와 동일한 업사이클 가죽으로 만든 케이스에 담겨 의미를 더했다.

페라리는 이번 대회의 운영비를 제외한 참가비 및 파트너 후원금 전액을 마라톤 코스가 지나는 지자체들의 스포츠 및 교육 시설 개선 프로젝트에 기부할 예정이다. 이를 통해 지역 사회의 미래 세대를 지원하고 상생의 가치를 실천한다는 계획이다.

베네데토 비냐 페라리 최고경영자(CEO)는 “이번 대회는 페라리의 도로와 공간을 에너지와 화합의 무대로 탈바꿈시킨 특별한 순간이었다”며 “1만5000명의 러너와 함께 페라리의 상징적인 장소들을 달리며 느낀 감동을 잊지 못할 것이며, 앞으로도 지역 사회에 대한 책임을 다하고 교육 및 스포츠 환경 개선에 기여할 것”이라고 말했다.