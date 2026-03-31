코스피 5143 출발 외국인 9거래일 연속 순매도 환율 1520원 돌파…금융위기 이후 최고

[헤럴드경제=문이림 기자] 31일 코스피가 장중 5100 아래로 주저앉아 5000선까지 밀렸다. 미국·이란 전쟁 장기화 속에 외국인의 ‘셀 코리아’가 지속되면서다.

이날 오전 9시36분 기준 코스피는 전 거래일보다 134.30포인트(2.54%) 내린 5143.95를 나타내고 있다. 지수는 장중 한때 낙폭을 4%대까지 키우며 5000선까지 밀리기도 했다.

지수는 전장 대비 133.55포인트(2.53%) 하락한 5143.75로 출발했다. 지난 26일 이후 4거래일 연속 하락세다.

유가증권시장에서는 외국인이 1조3477억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 개인과 기관은 각각 1조2211억원, 790억원 순매수 중이다.

외국인은 이날까지 9거래일 연속 코스피 시장에서 ‘팔자’를 이어가고 있다. 코스피200 선물시장에서도 4805억원 ‘매도’ 우위다.

간밤 뉴욕증시는 중동을 둘러싼 지정학적 불확실성 속에 혼조세로 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.11% 상승했다. 그러나 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.39%, 0.73% 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협의에 진전이 있다고 언급하면서 장 초반 상승 흐름을 보였다. 그러나 협상이 결렬될 경우 이란 내 발전소와 석유 시설을 파괴할 수 있다는 발언이 나오면서 투자심리가 위축됐다.

엔비디아(-1.40%)와 ASML(-3.72%) 등이 하락하면서 필라델피아반도체지수는 4.23% 급락했다.

지정학적 불안이 이어지면서 국제유가도 급등했다. 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일보다 3.25% 상승한 배럴당 102.88달러에 마감하며 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.

이에 국내 증시도 하방 압력을 받고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 미국 금리 상승 부담 완화에도 WTI 유가 100달러 상회와 달러/원 환율 1510원대 돌파 등 지정학적 불확실성 여진으로 하락 출발할 것”이라고 말했다.

시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. 삼성전자는 2.84% 떨어진 17만1300원, SK하이닉스는 4,93% 떨어진 83만원에 거래되고 있다. 장중 한 때 ‘17만전자’, ‘81만닉스’까지 밀렸다.

현대차(-2.77%), 기아(-2.97%), LG에너지솔루션(-2.80%), 한화에어로스페이스(-3.82%), SK스퀘어(-6.47%) 등도 하락하고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 28.08포인트(2.54%) 내린 1078.97이다. 지수는 7.97포인트(0.72%) 하락한 1099.08로 출발한 뒤 낙폭을 키우고 있다.

코스닥시장에서는 외국인이 99억원 순매도하고 있다. 기관과 개인은 각각 148억원, 128억원 순매수하고 있다.

전날 52주 신고가를 기록했던 삼천당제약은 23.65% 하락 중이다. 알테오젠(-1.97%), 에이비엘바이오(-2.21%), 코오롱티슈진(-6.39%) 등도 약세다. 펄어비스(3.25%), 로보티즈(4.76%) 등은 강세다.

서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 4.2원 오른 1519.9원에 거래를 시작했다.