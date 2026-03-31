4월 1~14일 전국 서비스네트워크서 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 야외 활동이 많아지는 계절을 맞아 겨울철 강추위에 노출 되었던 차량의 안전 운행을 위해 ‘봄 맞이 차량 점검 캠페인’을 시행한다고 31일 밝혔다.

‘봄 맞이 차량 점검 캠페인’은 4월 1일부터 14일까지 2주간 직영사업소인 군포 광역서비스센터를 포함해 전국 325개 서비스네트워크에서 진행된다. 서비스네트워크에서는 KGM 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 차량 주요 부품과 기능을 점검한다.

캠페인 세부 항목은 ▷냉각수와 엔진오일 등 각종 오일류 누유 점검 엔진 룸 이물질 제거 및 청소 ▷브레이크 및 패드 마모 상태 점검 ▷타이어 마모 및 공기압 점검 ▷등화 장치 점검 ▷에어컨 작동 상태를 포함해 봄철 안전한 차량 운행을 위한 맞춤형 점검 서비스로 진행된다.

또한, 고객 감사 의미로 에어컨 필터와 엔진오일 교환 시 할인과 함께 워셔액 보충 서비스를 제공하며, 차량용 에어 매트 등 순정 품목 100여 개에 대해서는 순정 액세서리몰에서 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

특히, 전기차 보유 고객의 안전한 차량 이용을 위해 ▷고전압 배터리 및 배터리 관리 시스템 점검 ▷모터용 냉각수량 및 누수 점검 ▷차체 내·외부 점검 등 특별항목을 선정해 점검을 시행한다. KGM은 이와 함께 지난 3월부터 ‘전기차 특별 안전 점검 캠페인’도 시행하고 있다.

한편, KGM은 고객 중심의 맞춤 정비 서비스 제공을 위해 정비센터 방문이 어려운 고객을 대상으로 전국 58개 서비스센터에서 차량 수리 픽업 및 딜리버리 서비스를 제공하는 ‘홈 딜리버리 서비스’를 시행하고 있으며, 이 밖에도 여름휴가와 동절기 등 정기적인 차량점검 서비스와 함께 수해 차량 특별 점검 서비스를 시행하고 있다.