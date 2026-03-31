가속·코너링·제동 성능 강조한 캠페인 전개 전기차 대응·고내구성 앞세워 시장 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 금호타이어가 프리미엄 SUV(스포츠유틸리티차량) 전용 타이어 신제품 ‘크루젠 GT Pro’ 출시와 함께 신규 광고 캠페인을 본격 전개한다.

금호타이어는 ‘도로 위에서 증명되는 퍼포먼스’를 콘셉트로 한 광고를 온에어했다고 31일 밝혔다. 이번 캠페인은 도시와 항구, 창고 등 다양한 공간을 배경으로 촬영감독의 시선을 통해 제품의 주행 성능을 강조한 것이 특징이다.

광고는 가속·코너링·제동 등 타이어의 핵심 성능을 직관적으로 보여주는 연출에 초점을 맞췄다. 특히 영화 속 차량을 연상시키는 역동적인 주행 장면을 통해 퍼포먼스를 극대화했다.

일상 주행 환경에서의 안정성도 강조했다. 비와 눈 등 다양한 기상 조건은 물론, 도심의 불규칙한 노면에서도 안정적인 주행과 정숙성을 유지하는 모습을 담아 ‘도심형 프리미엄 SUV 타이어’로서의 가치를 부각했다.

‘크루젠 GT Pro’는 금호타이어 SUV 타이어 브랜드 ‘크루젠’의 신제품으로, 국내 SUV용 타이어 가운데 유일하게 에너지소비효율등급 2등급을 획득했다. 모든 규격에서 높은 내마모 성능 지수(UTQG 트레드웨어 800)를 기록해 오래 사용할 수 있는 내구성을 확보했다. 전기차에도 사용할 수 있는 제품으로, 18인치부터 22인치까지 다양한 규격으로 출시됐다.

이번 광고는 지상파 TV를 비롯해 넷플릭스, 유튜브 등 디지털 플랫폼에서도 송출되며, 글로벌 시장에서도 소셜미디어 채널을 통해 확산될 예정이다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 “일상의 다양한 주행 환경에서 기술력으로 한계를 극복하는 모습을 통해 제품의 검증된 품질을 전달하고자 했다”며 “향후 다양한 마케팅 활동을 통해 크루젠 GT Pro의 시장 확대에 나설 것”이라고 말했다.