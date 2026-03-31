트립닷컴, 글로벌여행객 여행패턴 분석 한국인 10명중 4명 여행 계획 전반에 AI 활용 라운지 혜택, 감성 숙소 선점 등 멀티 플레이 AI 예약 400% 급증..멀티모달 재방문율 급증

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 여행사가 세계각국 여행자들의 특징을 분석한 결과, 한국인 여행자의 성격유형은 ‘AI로 감성 찾고 혜택 챙기는 전략가’로 결론났다.

트립닷컴은 실시간 AI 기반 여행 어시스턴트 ‘트립지니(TripGenie)’ 출시 3주년을 맞아 글로벌 여행자들의 이용 패턴을 분석해 이같은 결론은 내렸다.

트립닷컴의 AI비서 ‘트립지니’는 단순한 정보 탐색 도구를 넘어 여행 계획부터 예약, 현장 의사결정까지 전 과정을 지원하는 ‘전방위 여행 동반자’로 진화한 것으로 나타났다.

트립지니 AI 기반 예약 건수는 전년 대비 약 400% 증가했다. 실시간 번역 및 메뉴 안내 등 도구형 기능 사용량도 약 300% 늘어나며 여행지 현지 활용도 역시 높아지는 추세다.

출시 초기에는 주로 여행지 선정 등에 영감을 얻기 위한 단순 질문이 많았으나, 최근에는 비자 안내, 수하물 규정, 프리미엄 서비스 문의 등 복잡한 조건을 확인하는 요청이 증가하는 추세다. 여행객들이 AI를 통해 불확실성을 해소하고 보다 확신 있는 의사결정을 내리고자 하는 경향이 뚜렷해진 것으로 분석된다.

지역별 여행 문화 차이에 따른 이용 행태도 흥미롭게 나타났다. 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등 단거리·고빈도 여행이 활발한 아시아 지역에서는 여행 중 AI 사용 빈도가 높게 나타났다. 현지에서 실시간으로 관광지 정보나 의사결정을 보완하는 ‘동행형 AI’로 활용하는 모습도 두드러졌다.

반면 유럽과 북미 여행객은 출발 전 계획 단계에서 AI를 적극 활용하는 모습이었다. 특히 독일과 영국 이용자들은 여행 수주 전부터 항공 및 호텔 정책을 꼼꼼히 검토하는 ‘사전 계획형’ 패턴을 보였다.

한국 이용자들의 활용방식도 눈에 띈다. 2025년 기준 트립지니 이용자 수는 전년 대비 117% 증가했으며, 여행 전 과정에 걸쳐 폭넓게 활용하는 ‘올라운더(All-Rounder)’형 이용이 특징으로 나타났다.

특히 한국 여행객의 약 40%는 일정 구성부터 짐 준비, 서류 확인 등 여행 전반의 계획 수립에 AI를 적극 활용했다. 여권 규정·비자 서류·예약 정책 등을 반복 확인하는 비중도 높아 매우 신중하면서도 계획적인 모습을 보였다.

비용은 절감하면서 혜택은 놓치지 않는 전략적 소비 경향도 확인됐다. 항공권 문의 중 12%가 할인 및 프로모션에 집중된 한편, 라운지 혜택(10%)이나 멤버십 관련 문의도 활발히 이루어졌다.

반면 숙박 선택의 기준에서는 ‘감성과 디자인’과 같은 취향 중심 요소가 중요하게 작용하는 것으로 나타났다. 타 국가 사용자들이 호텔의 위치나 안전을 가장 중시한 것과 달리, 한국 이용자들은 독특한 디자인(8%)과 특정 경관/뷰(5%)를 구체적으로 탐색하며 자신만의 취향에 맞는 ‘감성 숙소’를 찾는데 트립지니를 활용했다.

트립닷컴은 향후 여행 트렌드가 텍스트 중심에서 이미지와 상황을 결합한 ‘멀티모달(Multimodal)’ 방식으로 빠르게 전환될 것으로 전망했다. 멀티모달은 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 데이터 양식 (modality)을 함께 처리하는 개념이다. 현재 트립지니 사용자들은 현지 메뉴판이나 이정표, 랜드마크 사진을 업로드해 실시간 정보를 얻고 있으며, 이러한 시각적 소통을 경험한 이용자의 7일 내 재방문율은 일반 이용자 대비 2배 높은 것으로 나타났다.

아울러 트립지니의 호텔 비교 기능은 사용자의 클릭 횟수를 약 80% 줄이며 의사결정 효율을 극대화하고 있다. 트립닷컴은 트립지니를 통해 단순한 정보 전달을 넘어 사용자의 취향을 학습해 최적화된 경로를 제안하는 ‘지능형 가이드’ 역할을 강화할 예정이다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “이번 분석을 통해 트립지니가 각 지역의 문화적 맥락에 맞춰 진화하는 ‘글로컬(Global+Local)’ 비서로 자리 잡고 있음을 확인할 수 있었다”며 “디지털 활용 능력이 뛰어나고 감성적 가치를 중시하는 한국 여행객들에게 더욱 정교하고 개인화된 맞춤형 경험을 제공할 수 있도록 서비스를 고도화할 것”이라고 강조했다.