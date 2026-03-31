[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버웹툰 인기 캐릭터 ‘춘배와 친구들’이 지난해에 이어 올해도 프로야구단 키움 히어로즈와 손잡고 2026 시즌을 함께한다.

네이버웹툰은 웹툰 ‘냐한남자’의 캐릭터 ‘춘배와 친구들’과 키움 히어로즈의 두 번째 협업인 ‘영웅춘배데이 시즌2’를 진행한다고 31일 밝혔다.

특히 올해는 주인공 ‘춘배’가 구단에 정식 입단하는 콘셉트를 도입해 시즌 내내 팬들과 호흡하는 밀착형 파트너십을 선보일 예정이다.

이번 협업은 웹툰 캐릭터가 연재 종료 이후에도 강력한 팬덤을 기반으로 일상 전반에 영향력을 확대하고 있음을 보여주는 사례다. ‘춘배와 친구들’은 유통, 패션, 게임, IT 기기 등 다양한 분야에서 흥행 성과를 이어왔으며 스포츠 산업에서도 구단의 핵심 마케팅 파트너로 부상하고 있다. 실제로 지난해 첫 협업 당시 고척스카이돔에는 새벽부터 ‘오픈런’ 행렬이 이어졌고 주요 굿즈가 조기 품절되는 등 웹툰 IP의 파급력을 입증했다.

올해는 팬들의 성원에 보답하기 위해 협업 범위를 일상 전반으로 확대했다. 다음달 1일부터 전국 포토이즘 매장에서 콜라보 프레임을 선보이는 데 이어 다음달 7일에는 경기 상황별 응원 모션을 담은 ‘춘배 X 키움 히어로즈’ 카카오톡 이모티콘을 출시해 디지털 접점을 강화한다.

하이라이트는 다음달 11일 고척스카이돔에서 열리는 ‘춘배 입단식’이다. 이날 춘배는 시구자로 나서 팬들에게 정식 인사를 전할 예정이다. 또한 다음달 10일부터 12일까지 고척스카이돔 장외 보행광장에서는 ‘키움 히어로즈 X 춘배와 친구들 시즌2 팝업스토어’를 운영한다.

해당 팝업스토어에서는 선수용 콜라보 유니폼과 응원봉 등 신규 MD 라인업이 공개된다. 같은 기간 키움 히어로즈 선수단은 특별 제작된 ‘춘배 콜라보 유니폼’을 착용하고 경기에 나설 예정이다. 웹툰 캐릭터가 경기장 마스코트를 넘어 선수단 유니폼까지 확장되며 구단 정체성과 결합하는 모습이다.

남경보 네이버웹툰 IP 비즈니스 총괄 리더는 “네이버웹툰의 IP는 장르의 경계 없이 독자들의 삶 속에 자연스럽게 스며드는 하나의 문화 콘텐츠로 자리매김했다”며 “지난해 팬들이 보내주신 성원에 보답하기 위해 준비한 이번 협업처럼, 앞으로도 다양한 산업군과의 만남을 통해 웹툰 캐릭터의 새로운 매력을 선보일 것”이라고 밝혔다.