[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘한국전쟁기 피란수도 부산의 유산(Sites of the Wartime Capital, 이하 피란유산)’이 올해 유네스코 예비평가(Preliminary Assessment) 신청 예정이라고 31일 밝혔다.

‘피란유산’은 2023년 5월 16일 국내 최초로 근대유산 분야 유네스코 세계유산 잠정목록에 공식 등재됐고, 지난해 국가유산청의 ‘세계유산 우선등재목록’에 선정돼 후속 절차로 유네스코 예비평가를 앞두고 있다.

상반기에는 국가유산청 협의와 전문가 자문을 통해 예비평가 신청서가 준비되며, 국가유산청 문화유산위원 세계유산분과 회의를 통해 최종적인 예비평가 신청서가 확정된다면 올 9월에 유네스코 세계유산센터로 공식 제출하게 된다.

예비평가는 유네스코 전문 자문기구인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)에 의해 서면심사를 거쳐 결과를 통보받게 되며, 결과통보까지는 약 1년간의 기간이 소요된다.

국내에서 처음으로 지난 2023년 예비평가를 신청한 ‘한양의 수도성곽’은 2024년에 등재 가능성과 추가적인 권고안을 통보받았고, 현재 권고안에 따른 보완을 통해 국내 단계로는 최종인 세계유산 등재 대상으로 선정됐다.

시는 이번 유네스코 예비평가 신청에 전력을 다함과 동시에 앞으로의 등재추진의 기반강화를 위해 등재 조직체계의 강화와 관련 조사연구의 지속적인 시행을 통해 장기적인 등재추진 절차의 기반을 강화하고, 향후 유산별 종합보존관리계획의 수립 등 체계적이며 통합적 보존·관리를 위한 체계를 만들어 나갈 계획이다.

특히 유네스코 예비평가 준비 전략 마련 및 2030년 세계유산 등재를 위한 체계적·효율적 추진체계 구축방안 마련을 위해 관련 분야 국내 전문가들이 참여하는 세계유산 등재추진 관련 학술포럼도 오는 4월 9일 부산근현대역사관 별관에서 개최된다.

이와함께 지역민의 관심과 참여기회 강화, 관할구 및 관계기관 등과도 더욱 긴밀히 협력해 세계유산 등재를 준비해 나갈 예정이다.