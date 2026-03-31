서포터즈, 창작자 강연 등 상생 사업 직접 참여 창작 생태계 변화 알리는 가교 역할 기대

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오엔터테인먼트의 국내 문화 콘텐츠 창작자를 위한 카카오창작재단이 재단과 창작자, 대중을 잇는 ‘카카오창작재단 대학생 서포터즈 2기 발대식’을 개최하고 2026년 서포터즈의 공식 출범을 알렸다. 26대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 10명의 대학생 서포터즈는 올 한 해 창작 생태계를 연결하는 허브로 활동할 예정이다.

카카오창작재단은 지난 27일 오후 7시 서울 강남구 드림플러스에서 ‘카카오창작재단 대학생 서포터즈 2기 발대식’을 개최했다고 31일 밝혔다.

이날 발대식은 웹툰·웹소설 예비 창작자 100명을 대상으로 진행된 무료 오프라인 강연 프로그램 ‘제17회 그로우업 톡앤톡’ 이후 같은 장소에서 이어졌다. 행사에서는 서포터즈 소개와 재단 소개, 2026년 주요 미션이 공유됐다. 서포터즈는 오는 12월까지 재단 상생 사업에 참여하고 유튜브·인스타그램·블로그 등 다양한 플랫폼을 통해 재단 활동을 알릴 계획이다.

카카오창작재단은 카카오엔터테인먼트가 건강한 창작 생태계 구축을 위해 2022년 설립한 문화체육관광부 산하 재단법인이다. 창작자 강연 프로그램 ‘그로우업 톡앤톡’을 비롯해 홍대 인디 음악 대표 페스티벌 ‘라이브클럽데이’, 창작 공간 지원 사업 등 다양한 상생 프로그램을 운영하고 있다. 대학생 서포터즈는 재단 사업을 창작자와 대중에게 보다 친숙하게 전달하고 창작 생태계를 활성화하기 위해 지난해 1기를 시작으로 운영되고 있다.

올해 서포터즈 활동 범위는 지난해보다 한층 확대됐다. 온라인 아카데미 및 창작 공간 지원 사업 관련 홍보 콘텐츠 기획은 물론, ‘그로우업 톡앤톡’, ‘라이브클럽데이’, 아시아팝페스티벌, DMZ피스트레인 페스티벌 등 다양한 현장 프로그램에 참여해 콘텐츠를 제작·공개할 예정이다. 재단 공식 인스타그램과 유튜브 채널 운영에도 직접 참여한다.

높은 경쟁률도 눈길을 끌었다. 이번 서포터즈 2기 모집에는 약 260명이 지원했으며, 서류 및 면접 전형을 거쳐 재단 사업에 대한 이해도와 기획력 등을 종합 평가해 최종 10명이 선발됐다.

카카오창작재단 관계자는 “지난해 처음 시작된 대학생 서포터즈의 활동이 참가자는 물론 다양한 영역의 창작자들에게 많은 호응을 얻었다”며 “대학생 서포터즈가 창작의 무대를 직접 경험하고 감각적인 언어로 재단 이야기를 전달함으로써 예비 창작자와 일반 대중에 창작 생태계의 변화를 보다 친근하게 알리는 가교 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.