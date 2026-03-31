밀라노 동계올림픽 설상 종목 최가온·김상겸·유승은 특별 포상 스키·스노보드 후원 2030년까지 연장 신한카드 참여로 그룹 차원 지원 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 ‘2026 밀라노-코르티나 담페초 동계올림픽’에서 역대 최고 성적을 거둔 설상 종목 국가대표 선수들을 초청해 격려했다고 31일 밝혔다.

신한금융은 지난 27일 서울 중구 신한카드 본사에서 대한민국 스키·스노보드 메달리스트들을 초청해 축하 행사를 개최했다. 행사에는 설상 종목 사상 첫 금메달을 획득한 여자 스노보드 하프파이프의 최가온 선수를 비롯해 남자 스노보드 평행대회전 은메달 김상겸 선수, 여자 스노보드 빅에어 동메달 유승은 선수가 참석했다.

신한금융은 이번 올림픽 성과를 기념해 선수들에게 포상금을 전달했으며 선수들은 지속적인 후원에 대한 감사의 뜻을 전했다. 진옥동 신한금융 회장은 “고된 훈련과 부상을 극복하고 대한민국 설상 스포츠의 새로운 역사를 만들어낸 선수들이 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 유망주 발굴부터 세계 무대 성과 창출까지 이어지는 체계적인 지원을 통해 대한민국 스포츠 경쟁력 강화를 적극 뒷받침할 것”이라고 말했다.

신한금융은 이번 성과를 계기로 지원을 한층 확대하기로 했다. 2015년부터 이어온 대한스키·스노보드협회 후원을 2030년까지 연장한다. 또 올해부터는 신한카드가 국가대표팀 후원에 새롭게 참여해 그룹 차원의 지원 체계를 강화할 방침이다.

특히 이번 올림픽 쾌거는 신한금융이 장기간 추진해 온 설상 종목 지원의 결실이라는 점에서 의미를 더했다. 특히 금메달리스트 최가온 선수는 2023년부터 ‘신한 루키 스폰서십’을 통해 성장한 대표 사례로 꼽힌다. 유망주 발굴부터 국제 무대 성과 창출까지 이어지는 ‘선순환 육성 구조’가 작동했다는 평가다.

한편, 신한금융은 스키·스노보드, 유도, 스포츠클라이밍 등 총 8개 종목 국가대표팀을 후원하고 있다. ‘신한 루키 스폰서십’을 중심으로 성장 단계부터 국제 무대까지 연계 지원하는 스포츠 육성 모델을 운영하고 있다.