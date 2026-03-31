[헤럴드경제=민성기 기자] 지난해 11월 장기기증으로 4명을 살리고 세상을 떠난 김창민 영화감독이 폭행으로 숨진 것으로 뒤늦게 알려졌다.

31일 경찰과 유가족 등에 따르면 김 감독은 지난해 10월20일 새벽 돈가스를 먹고 싶다는 아들과 함께 24시간 운영하는 경기 구리시의 한 식당을 찾았다.

유가족 측은 “자폐 성향이 있는 아들이 갑자기 돈가스를 먹고 싶다고 해 24시간 운영하는 식당을 찾았다”고 설명했다.

식사 도중 다른 테이블 손님과 소음 문제로 시비가 붙으며 몸싸움으로 번졌고, 김 감독은 주먹에 맞아 바닥에 쓰러졌다. 약 1시간 만에 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

경찰은 김 감독을 폭행한 남성 A씨를 특정해 구속영장을 신청했으나 검찰 보완 요구로 반려됐다. 이후 상해치사 혐의로 A씨 등 2명에 대해 구속영장을 재신청했지만 법원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”며 기각했다.

결국 경찰은 지난주 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.

유가족 측은 연합뉴스에 “사건 현장 인근에 대학병원이 있었는데 이송이 1시간이나 지체되면서 골든타임을 놓쳤다”며 “피의자가 여러 명인데도 초기에는 1명만 특정했고, 이후 2명으로 확대했지만 구속영장이 모두 기각되는 등 수사가 수개월째 지연됐다”고 주장했다.

이어 “사건 발생 5개월이 지났는데도 가해자들은 자유롭게 생활하고 있다”며 “오랜 시간 영화계에서 어렵게 활동하다 이제 막 빛을 보기 시작했는데 너무 안타깝다”고 토로했다.

김 감독은 병원 이송 이후 지난해 11월 7일 뇌사 판정을 받고 장기기증으로 4명에게 새 생명을 나눈 뒤 서울 강동성심병원에서 숨졌다.

1985년 서울에서 태어난 김 감독은 두레자연고를 졸업했으며, 2013년 영화 ‘용의자’ 소품 담당으로 영화계에 입문했다. 이후 ‘대장 김창수’(2017), ‘마약왕’(2018), ‘마녀’(2018), ‘비와 당신의 이야기’(2021), ‘소방관’(2024) 등에서 작화팀으로 참여했다.

연출작으로는 2016년 ‘그 누구의 딸’, 2019년 ‘구의역 3번 출구’ 등이 있다. ‘그 누구의 딸’은 2016년 경찰 인권영화제에서 감독상을 수상했다.

또 다른 작품 ‘회신’은 올해 전주국제단편영화제와 서울한강국제영화제 상영 예정작이었으나, 고인은 영화제 측의 초청 감독 처우 문제를 제기하며 상영 철회를 선언했다. 이 작품은 결국 고인의 유작이 됐다.