영파머스 협업 메뉴 통해 농업 가치 전달 고객 참여형 ‘핸드 드립 원데이 클래스’ 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 렉서스 복합문화공간 ‘커넥트투’가 봄을 맞아 시즌 한정 음료와 렉서스 영파머스 협업 메뉴, 프리미엄 드립 커피를 새롭게 선보인다고 31일 밝혔다

이번 신메뉴는 벚꽃 테마 음료 3종과 라이프 케어 음료 1종, 프리미엄 드립 커피 2종으로 구성됐다. 특히, 계절의 감성을 담은 봄 시즌 한정 음료와 함께, 미래세대를 위한 지속 가능한 농업과 건강한 식문화를 지향하는 렉서스 영파머스의 철학을 반영해 기획된 것이 특징이다.

먼저, 봄 시즌 한정으로 선보이는 벚꽃 테마 음료 3종 ▷핑크 블러썸 카페라떼 ▷핑크 블러썸 밀크 쉐이크 ▷리틀 핑크 블러썸 밀크 쉐이크는 감각적인 비주얼과 계절감을 강조한 메뉴로, 가족 단위 고객까지 고려해 기획됐다. 해당 메뉴는 5월 31일까지 한정 판매된다.

또한, 렉서스 영파머스 김세환 농부(쌀, 멜론)와의 협업을 통해 완성된 ‘앙버터 밀크티’는 지속 가능한 농업과 바른 식재료의 가치를 반영한 커넥트투의 라이프 케어 메뉴다. 이를 통해 고객들이 일상 속에서 건강한 먹거리는 물론 식재료 본연의 가치를 경험할 수 있도록 했다.

프리미엄 드립 커피 라인업도 강화했다. 최고급 원두로 손꼽히는 파나마 게이샤를 활용한 ‘파나마 핀카 데보라 게이샤 에니그마’와 ‘파나마 세비지 게이샤 앤썸’ 2종을 새롭게 출시한다. 해당 원두는 렉서스 영파머스이자 ‘시그니처 로스터스’ 대표인 장문규 로스터가 직접 로스팅을 맡아 완성도를 높였으며, 이를 통해 커넥트투만의 차별화된 커피 경험을 제공한다.

커넥트투는 신규 드립 커피 출시를 기념해 고객 참여형 프로그램 ‘핸드 드립 원데이 클래스’를 운영한다. 4월 11일과 12일 양일간 진행되며, 장문규 로스터가 파나마 게이샤 원두의 산지와 추출법을 직접 소개할 예정이다. 또한, 오는 4월 5일까지 커넥트투 드립 커피를 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 클래스 참가권(8인)을 증정한다. 상세 내용은 커넥트투 네이버 예약 페이지를 통해 확인할 수 있다.

이병진 렉서스코리아 부사장은 “봄을 맞이해 커넥트투를 찾는 고객분들께서 계절의 감성을 담은 시즌 음료뿐만 아니라 렉서스 영파머스 협업 메뉴를 통해 젊은 농부들의 가치와 스토리를 자연스럽게 경험하시길 바란다”며 “앞으로도 렉서스 영파머스와의 지속적인 협업을 바탕으로 고객의 다양한 취향을 반영한 신메뉴는 물론, 렉서스만의 브랜드 가치를 오감으로 느낄 수 있는 차별화된 라이프스타일 프로그램을 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 서울 잠실 롯데월드몰에 위치한 커넥트투는 렉서스 브랜드 철학을 담은 복합문화공간으로, 차량 전시와 시승은 물론 다양한 라이프스타일 이벤트를 통해 고객 접점을 확대하고 있다.

현재 렉서스 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘LX 700h’ 전시와 함께, 매주 목요일부터 일요일까지 일일 6시간 동안 차량을 자유롭게 시승할 수 있는 ‘드라이빙 익스피리언스’ 프로그램을 운영 중이다.