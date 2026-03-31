신규·기존 회원 대상 4만원 즉시 할인에 6만원 쿠폰 추가 제공 신규 회원엔 온라인 영어도서관 3개월 이용권도 증정 1200여 권 교재 중 필요한 과목만 선택하는 맞춤형 DIY 상품

[헤럴드경제=홍석희 기자] 영어교육 전문기업 윤선생은 자사 방문학습 브랜드 윤선생영어교실의 ‘20주 스마트홈 패키지’ 구매자를 대상으로 사은 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 이벤트는 윤선생영어교실 신규 회원과 기존 회원 모두를 대상으로 한다. 패키지 구매 시 4만원을 즉시 할인해 주고, 추후 교재 구매 때 사용할 수 있는 6만원 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 신규 회원에게는 6만원 상당의 온라인 영어도서관 ‘아이들이북’ 3개월 이용권도 함께 증정한다.

이벤트가 적용되는 ‘20주 스마트홈 패키지’는 윤선생이 보유한 1200여 권의 영역별 교재 가운데 자녀의 수준과 목표에 맞는 교재만 골라 구성할 수 있는 맞춤형 DIY 영어학습 상품이다.

기존 방문학습 프로그램이 정해진 커리큘럼 순서에 따라 진행되는 방식이었다면, 이 상품은 학부모와 학생이 전문 교사와의 심층 상담을 거쳐 학습 교재를 직접 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.

패키지는 초등 저학년 1~4학년, 초등 고학년 5~6학년, 중·고등 과정 등 학령기별로 선호도가 높은 핵심 교재 시리즈를 포함하고 있다. 학습자는 취약점과 보완이 필요한 영역에 따라 파닉스, 읽기, 쓰기, 의사소통, 내신 및 시험 대비, 문법 가운데 원하는 과목을 골라 자신만의 패키지를 구성할 수 있다.

학습 기간은 약 5개월이다. 패키지는 메인 교재를 비롯해 워크북, 스마트 오디오 학습기기, 각종 교구 등으로 구성된다.

윤선생 관계자는 “우리 아이에게 꼭 필요한 영역만 집중적으로 공략할 수 있는 스마트홈 패키지를 통해 보다 효율적으로 영어 실력을 향상시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.