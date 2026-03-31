4월 1일 창립 58주년 기념사 “혁신과 집요한 실행력으로 위기 돌파” “노사 손잡고, 미래로 나아가야”

[헤럴드경제=서재근 기자] 장인화 포스코그룹 회장은 31일 “미래 산업의 변화를 주도할 수 있는 ‘넥스트 코어(Next Core) 사업을 육성해야 한다”고 말했다.

장 회장은 다음 달 1일 창립 58주년을 앞두고 한 기념사에서 “불가능을 가능으로 만든 선배 세대의 불굴의 의지를 본받아 우리도 한계를 뛰어넘는 혁신과 집요한 실행력을 바탕으로 당면한 위기를 돌파하고, 전 부문에서 금년에 계획한 경영목표를 반드시 달성해야 한다”며 이같이 밝혔다.

장 회장은 “우리의 자랑스러운 창업 세대는 황량한 영일만 벌판에서 영광스러운 포스코그룹 역사의 첫발을 내디뎠다”며 “자본도, 기술도, 경험도, 자원도 없는 철강의 불모지에서 선배 임직원들은 일관제철소 건설을 기필코 성공시켜야 한다는 절박한 각오로 대한민국 산업화의 서막을 열고 미래 세대 번영의 길을 개척해 냈다“고 강조했다.

그러면서 “국가 산업의 기반이 되겠다는 시대적 사명감으로 철강에서 시작한 여정은 이제 에너지소재와 에너지 사업, 그리고 신사업으로 그 영역을 넓혀가면서 대한민국을 넘어 세계를 향해 힘차게 뻗어 나가고 있다”고 덧붙였다.

장 회장은 커져가는 대외 불확실성 속에 지속가능한 성장을 이루기 위한 실행과제로 과감한 혁신과 실행력을 제시했다.

장 회장은 “빛나는 역사를 이어 미래에 도전해야 하는 우리 앞에 놓인 경영 여건은 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 불확실하고 또한 험난하다”고 진단하면서 “철강의 본원 경쟁력은 세계 최고 수준으로 높이는 동시에 우량 자원의 선제적 확보를 통해 에너지소재 사업을 한층 강건화하고 미래 산업의 변화를 주도할 수 있는 성장 동력을 확보, 어떠한 여건에서도 지속 성장할 수 있는 기반을 탄탄히 만들어야 한다”고 강조했다.

이어 “회사가 숱한 시련을 마주하면서도 오히려 더욱 강해졌던 배경에는 역경에 처할수록 모든 임직원이 상호 신뢰를 바탕으로 결속하여 함께 극복해낸 자랑스러운 전통이 면면히 이어지고 있음을 다시 한번 되새기고, 예상치 못한 난관에 부딪히더라도 노사가 손잡고 이겨내며 미래로 나아가자”고 당부했다.

장 회장은 또 “제철보국이라는 숭고한 다짐은 회사가 이룩한 놀라운 성공의 원동력”이라며 “이제 우리는 철강과 에너지소재, 에너지 사업을 통해 대한민국 산업화를 넘어 글로벌 공급망의 핵심축으로서 역할을 다하며 더 큰 꿈을 성취해 나갈 것“이라고 말했다.

그러면서 “전례 없는 격변과 혼돈의 터널을 지나고 있지만, 창업 세대부터 전 임직원이 자발적으로 빚어온 위대한 포스코정신을 지금의 시대가 요구하는 소명에 맞추어 새롭게 승화시키자”며 “경영목표 달성과 지속성장 기반 강화, 노사 화합을 성공적으로 실현함으로써 그룹 가치의 퀀텀 점프를 이루는 자랑스러운 역사를 함께 만들어 가자”고 강조했다.