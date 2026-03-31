올해 추진계획 확정하고 위험요소 관리·신고제도·인권존중 문화 확산 논의 자회사 인권실태조사·해외거점 헌장 배포 등 전사적 기반 마련 ‘청렴과 공정’ 비전 아래 6대 전략방향·36개 세부과제 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 31일 경남 진주 본사에서 ‘2026년 제1차 윤리·인권경영위원회’를 열고 현장 중심의 윤리경영 정착과 인권존중 문화 내실화를 위한 전사적 기반 마련에 나섰다고 밝혔다.

중진공 윤리·인권경영위원회는 기관의 윤리·인권 관련 주요 의사결정과 자문을 수행하는 최고 의사결정기구다. 내부 임원 2명과 외부 윤리·인권경영 전문가 4명 등 총 6명으로 구성돼 있다.

이날 회의에서는 올해 윤리·인권경영 추진계획을 확정하고 공공 분야 전반에서 부각되는 주요 윤리·인권 이슈에 대응하기 위한 전략을 논의했다. 주요 안건은 위험요소 관리체계 고도화, 신고제도 실효성 강화, 인권존중 문화 확산 등이다.

중진공은 전 직원의 청렴경영 공감대를 바탕으로 현장 접점 중심의 윤리경영을 일상 업무에 정착시켜 나갈 계획이다. 또 위험요소를 사전에 발굴하고 통제 활동을 강화하는 한편 신고채널 안내 가이드 제작 등을 통해 신고 절차와 보호체계를 보다 명확히 안내할 방침이다.

아울러 안심하고 이용할 수 있는 신고 환경을 조성하고, 자회사를 대상으로 인권실태조사와 맞춤형 인권경영 컨설팅도 실시한다. 해외거점에는 인권경영 헌장 번역본을 배포하는 등 인권경영 기반 강화에도 나설 예정이다.

중진공은 이날 논의된 과제를 반영해 ‘청렴과 공정으로 국민에게 신뢰받고 인정받는 중진공’이라는 비전 아래 연간 6대 전략방향과 36개 세부 추진과제를 중점 실행할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “윤리·인권경영은 공공기관의 책임성과 신뢰를 높이기 위한 핵심 가치”라며 “이번 추진계획을 충실히 실행해 기관의 모든 경영활동 속에 청렴과 인권존중 문화가 뿌리내릴 수 있도록 전사적 역량을 집중하겠다”고 말했다.