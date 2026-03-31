4월 5일까지 온라인 진행…실제 시험과 유사한 환경 구현 최근 10개년 기출과 36회 신유형 반영해 실전 적응력 강화 과목별 성취도 분석·1대1 성적 진단으로 맞춤 학습 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 2026년 공인중개사 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 ‘제1회 전국 실전 모의고사’를 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 모의고사는 실제 시험과 유사한 환경에서 수험생이 자신의 실력을 점검하고 취약점을 보완할 수 있도록 기획됐다. 응시는 4월 5일까지 에듀윌 공인중개사 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.

문항은 최근 10개년 기출문제와 제36회 시험 신유형을 분석해 설계됐다. 실제 시험과 비슷한 난이도와 유형으로 구성해 수험생의 실전 적응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

응시자에게는 과목별·단원별 성취도 분석 결과가 제공된다. 이를 통해 취약 유형을 체계적으로 진단할 수 있도록 했다. 문항별 상세 해설과 풀이 전략도 함께 제공해 단순 오답 확인을 넘어 개념 보완까지 가능하도록 지원한다.

이와 함께 1대1 성적 분석 서비스와 성적 누적 관리 시스템도 운영한다. 수험생들은 점수 추이를 확인하며 개인별 학습 전략을 세울 수 있다.

에듀윌 관계자는 “공인중개사 시험은 모의고사를 통해 자신의 위치를 점검하고 약점을 보완하는 과정이 중요하다”며 “꾸준한 모의고사 응시를 통해 안정적인 점수 확보와 학습 방향 설정에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

‘2026 공인중개사 제1회 전국 실전 모의고사’ 관련 자세한 내용 확인과 응시 신청은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 할 수 있다.