‘여행이지 프라임 도쿄 4일’ 출시…후지산·도쿄 근교 예술공간 함께 구성 항공·숙박·관광·미식 전반 고급화…100만 원 중후반대에도 흥행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원투어 여행이지가 단거리 여행에서도 고품격 경험을 추구하는 수요 확대에 맞춰 일본 프리미엄 패키지 상품을 선보였다.

교원투어 여행이지는 후지산과 도쿄 근교의 예술 공간을 함께 즐길 수 있는 프리미엄 패키지 ‘여행이지 프라임 도쿄 4일’을 출시했다고 31일 밝혔다.

교원투어는 가성비 중심이던 단거리 여행 소비가 점차 품격 있는 경험으로 이동하고 있다는 점에 주목해 항공과 숙박, 관광, 미식 전반을 고급화했다. 일본처럼 재방문 수요가 높은 시장에서 프리미엄 패키지를 통해 차별화된 경험을 제공하겠다는 전략이다.

이번 상품은 하이엔드 큐레이션을 바탕으로 일본의 자연과 예술을 입체적으로 경험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다. 하코네 조각의 숲 미술관에서는 자연과 어우러진 예술 작품을 감상할 수 있고, 야마나카코 유람선을 통해서는 후지산 절경을 조망할 수 있다.

또 오시노 핫카이와 시즈오카 후지산 세계유산센터 전망대, 오오이시 공원, 모토스호 등 주요 조망 포인트를 따라 이동하며 후지산의 다양한 풍경을 즐길 수 있도록 했다.

교원투어 관계자는 “이번 프라임 도쿄 패키지는 현대홈쇼핑 방송에서 100만 원 중후반대 가격에도 높은 판매 성과를 기록하며 단거리 시장에서도 프리미엄 수요가 충분하다는 점을 확인한 상품”이라고 마했다.