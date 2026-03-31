경희대 서울캠퍼스서 체험 이벤트 진행 ‘벚꽃 로맨틱’ 제품 알리기…돗자리 등 제공 4월 6~7일 건국대 서울캠퍼스서 추가 캠페인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라는 봄 벚꽃 시즌을 맞아 서울 주요 대학 캠퍼스에서 ‘깨끗한나라 벚꽃 깨크닉’ 캠페인을 진행했다고 31일 밝혔다.

깨끗한나라는 지난 26일부터 27일까지 이틀간 경희대학교 서울캠퍼스에서 캠페인을 열고 학생들과 시민들을 대상으로 다양한 체험 이벤트를 진행했다.

이번 캠페인은 깨끗한나라의 벚꽃 시즌 제품을 중심으로 기획됐다. 방문객들이 ‘깨끗한나라 벚꽃’ 제품을 직접 체험하며 브랜드와 함께 봄을 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 벚꽃 시즌을 즐기는 동안 자연스럽게 브랜드를 접하고 기억할 수 있도록 다양한 체험 요소와 공간도 마련했다.

현장에서는 벚꽃 디자인의 크라프트 돗자리를 제공해 방문객들이 피크닉 분위기를 즐길 수 있도록 했다. 이벤트 참여 고객에게는 경품과 함께 제품을 특가로 구매할 수 있는 시크릿 코드도 제공했다.

주요 제품인 ‘깨끗한나라 벚꽃 로맨틱’ 화장지는 봄날의 은은한 벚꽃향을 담은 시즌 제품이다. 100% 천연펄프를 사용했고 피부 자극 테스트를 완료했다. 알러젠 프리 향을 적용했으며, 360도 듀얼소프트 공법과 원단부터 지관까지 무형광 처리한 점도 특징이다.

깨끗한나라는 오는 4월 6일부터 7일까지 건국대학교 서울캠퍼스 황소상 잔디 구역에서 추가 캠페인도 진행할 예정이다. 학생과 시민들이 벚꽃 시즌 제품을 직접 체험할 수 있는 다양한 공간과 이벤트를 마련해 시즌별 브랜드 체험 캠페인을 이어간다는 계획이다.

깨끗한나라 관계자는 “화사한 벚꽃향을 담은 ‘깨끗한나라 벚꽃 로맨틱’ 화장지는 봄 시즌마다 많은 소비자들의 관심을 받아온 제품”이라며 “제품 콘셉트를 캠퍼스 현장의 브랜드 경험으로 확장해 벚꽃을 즐기는 순간에도 자연스럽게 브랜드를 떠올릴 수 있도록 다양한 캠페인을 이어갈 예정”이라고 말했다.