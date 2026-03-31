[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 신화워터파크와 제주도 내 인기 관광지를 마음껏 즐길 수 있는 지역상생형 ‘워터&플레이’(Water&Play) 패키지를 내놓았다.

이번 패키지는 랜딩관과 서머셋 전용 상품으로 구성되며, ‘신화워터파크’ 입장권과 ‘브이패스’의 제주올패스 48시간 이용권이 포함된다. 제주올패스 48시간 이용권을 통해 제주도 내 110여 곳 인기 관광지, 카페, 소품샵 할인, 액티비티 체험 등을 48시간 동안 자유롭게 이용할 수 있다. 가족 단위 여행객은 물론 친구, 연인 등 모두를 만족시킬 수 있는 상품으로 구성됐다.

패키지를 예약한 신화리워드 멤버에게는 레이트 체크아웃 혜택이 제공된다. 신화리워드는 제주신화월드 내 호텔, 다이닝, 쇼핑 등 50여 개 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 포인트를 바로 적립해 주는 제주신화월드 무료 멤버십 서비스이다. 신화리워드 앱을 통해 간편하게 가입할 수 있으며, 신규 가입 고객에게는 웰컴 드링크 바우처를 증정한다. 이 외에도 신화테마파크 빅 3 이용권, 쏘카 카셰어링 제주신화월드 존 대여료 50% 할인, 그랑블루요트 최대 35% 할인 등 다양한 혜택도 함께 누릴 수 있다.

제주신화월드 관계자는 “워터파크와 제주 관광을 한 번에 즐길 수 있는 패키지로 가족과 연인 모두에게 특별한 여행 경험을 제공할 것”이라며, “앞으로도 고객 맞춤형 혜택과 편리한 서비스를 선보일 예정이다.”라고 전했다. 워터&플래이 패키지에 대해 보다 자세한 사항은 제주신화월드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

2018년 3월에 공식 개장한 제주신화월드는 프리미엄 호텔 브랜드, 테마파크, 워터파크를 포함한 놀이시설, 제주도 내 호텔 중 가장 큰 다목적 컨벤션센터, 40개 이상의 식음 매장, 60여 개의 브랜드가 입점된 신세계 프리미엄 전문점, 도내 최대 규모의 외국인 전용 카지노 등 다양한 관광 시설을 제공하는 국내 최대 규모의 복합리조트 중 하나다. 제주신화월드는 총 2000개 이상의 객실을 보유하고 있으며, 가족 여행객, 비즈니스 고객, VIP 손님은 물론 다양한 유형의 여행객들에게 특화된 시설을 제공한다. 또한, 제주신화월드는 수려한 절경으로 유명한 제주 안덕면에 위치해 제주에서 가장 아름답기로 꼽히는 해변들과 인접해 있으며, 제주도에만 존재한다고 알려진 천혜의 용암숲인 곶자왈에 편리하게 접근할 수 있다.