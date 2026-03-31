한국관광공사 ‘5인 5색 취향여행’

2만 9천원에 교통·식사·체험 다 해결

취향저격 당일여행 국민 1000명 선발

배우 유연석
배우 유연석
박은영 셰프
박은영 셰프

[헤럴드경제=함영훈 기자] 신들린 연기로 큰 인기를 얻고 있는 배우 유연석과 요즘 선배들과 어깨를 나란히 하면서 최고 반열에 오른 박은영 셰프가 여행가는 봄 캠페인 취향저격 여행의 리더로 뜬다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 ‘2026 여행가는 봄’ 캠페인의 일환으로 각 분야 유명인사 및 인기 크리에이터와 함께 전국 25개 지역으로 떠나는 ‘5인 5색 취향여행’ 참가자 1000명을 모집한다.

‘5인 5색 취향여행’은 캠페인 인지도 제고 및 인구감소지역 관광 활성화를 위해 마련된 여행 이벤트다. 1인당 2만 9천원의 참가비만 내면 왕복 교통비와 함께 현지 체험 프로그램, 중·석식까지 모두 포함된 알찬 코스를 즐길 수 있다.

올해는 4월 17일부터 5월 9일까지 매주 5가지 테마별 5회씩, 총 25회 여행을 떠난다. 테마별 한 회차에는 ‘취향 길잡이’가 주요 일정에 함께 참여해 참가자들과 특별한 경험을 만들어갈 예정이다. ▷셰프 박은영(제철음식여행) ▷크리에이터 모르는지(홀로 여행) ▷크리에이터 한스(러닝여행) ▷배우 유연석(사진여행) ▷크리에이터 쩜(필사여행) 등 5인이 참여해 참가자들과 특별한 하루를 함께한다.

‘5인 5색 취향여행’ 참가 국민 모집 공지포스터
‘5인 5색 취향여행’ 참가 국민 모집 공지포스터

참가자들은 취향 길잡이와 함께 전통시장에서 제철 음식을 맛보거나, 지역 명소에서 사진 찍는 노하우를 전수받고, 지역 특산물을 즐기며 러닝을 하는 등 이색적인 여행을 체험할 수 있다. 방문 지역은 거창, 제천, 평창, 하동, 해남 등 25곳이며 디지털 관광주민증 및 지역사랑 휴가지원(반값여행) 사업 혜택과 연계해 소도시의 매력을 더 깊게 선보일 계획이다.

국민 누구나 참여할 수 있으며, 일괄 추첨으로 선발한다. 신청은 여행 일정에 맞춰 오는 4월 2일부터 22일까지 두 차례로 나누어 진행되며, ‘여행가는 달’ 공식 누리집을 통해 접수할 수 있다. 1인당 1회만 응모 가능하며 본인 포함 최대 2인까지 신청할 수 있다. 단, ‘홀로 여행’ 테마는 기획 의도에 맞춰 혼자만 참여할 수 있다.

김석 한국관광공사 국민관광실장은 “인구감소지역의 숨겨진 매력을 각자의 취향에 맞게 즐기실 수 있도록 가성비와 가심비를 모두 잡은 테마여행을 준비했다”라며, “올봄, 결이 맞는 동행자들과 함께 대한민국 구석구석에 다다르며 온기와 활기를 더해주길 바란다”라고 밝혔다.


abc@heraldcorp.com